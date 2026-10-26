Κατερίνα Παπουτσάκη: Επεκτείνεται η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

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Επεκτείνεται η συνεργασία της Κατερίνας Παπουτσάκη με τον ΑΝΤ1, με βάση την Reallife.

Από το «Your face sounds familiar», στο οποίο έχει θέση κριτή, η γνωστή ηθοποιός επιστρέφει στη μυθοπλασία αναλαμβάνοντας έναν δυνατό ρόλο στη σειρά εποχής «Ντέρτι» της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κ. Παπουτσάκη θα υποδυθεί την αδελφή της πρώην γυναίκας του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας), η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Η έλευσή της στην Πάτρα θα αναστατώσει τη ζωή του Αλέκου και της Ξένιας (Κλέλια Ρένεση).

Τα γυρίσματα με την Κ. Παπουτσάκη ξεκίνησαν ήδη, ενώ τα επεισόδια αναμένεται να τα δούμε στον αέρα του ΑΝΤ1 μετά τα Χριστούγεννα. Η Κ. Παπουτσάκη επιστρέφει στη δεκαετία του ’80 τέσσερα χρόνια μετά τα «Καλύτερά μας χρόνια» στην ΕΡΤ αλλά με έναν πολύ διαφορετικό ρόλο.

Με δεδομένο ότι η ηθοποιός έχει έφεση και στο τραγούδι, κάνοντας ζωντανές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, είναι πιθανό να τη δούμε και στο «Ντέρτι» να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδά.