Τροχαίο με λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού στην Ιόνια Οδό: Βγήκε από την πορεία του και αναποδογύρισε – 13 ελαφρά τραυματίες στο νοσοκομείο Άρτας

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Δεν υπάρχουν θύματα ούτε σοβαροί τραυματισμοί στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, στις περίπου 15.30, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 144 χιλιόμετρο και κοντά στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού που είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και είχε προορισμό την Κέρκυρα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, 23 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.

Οι σπουδαστές και οι συνοδοί τους θα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και την παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

13 τραυματίες στο νοσοκομείο Άρτας

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές του enikos.gr, δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και κάποιοι σπουδαστές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άρτας ελαφρά τραυματισμένοι.

Το ΕΚΑΒ επιχείρησε στο σημείο με τρία ασθενοφόρα, ενώ, όπως προκύπτει, μεταφέρθηκαν συνολικά 13 τραυματίες στο νοσοκομείο Άρτας, χωρίς όμως σοβαρούς τραυματισμούς.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες και έχει ήδη ξεκινήσει λεωφορείο για να παραλάβει τους 25 επιβαίνοντες από το σημείο.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπήρξε καθοριστική η παρέμβαση ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος και έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες. Χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του λεωφορείου, καθώς και τον συνοδό των σπουδαστών.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού:

«Tην Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 15:30, λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού το οποίο κινείτο σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 144ο χιλιόμετρο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 άτομα, εκ των οποίων οι είκοσι τρεις 23 Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ένας Αξιωματικός συνοδός της σχολής και ο οδηγός του λεωφορείου.

Δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες, 13 επιβαίνοντες έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940».