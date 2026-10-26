Δήμος Αθηναίων για Γκράβα: Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή – Κλειστά τα σχολεία μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων

Με προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων της Γκράβας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων.

«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας» προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων».

«Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.