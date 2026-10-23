Αθήνα: Μέχρι και την Δευτέρα κλειστά τα σχολεία της Γκράβας – Αναμένεται η επικαιροποιημένη μελέτη για το φυσικό αέριο

Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι και την Δευτέρα τα σχολεία της Γκράβας, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων αναμένουν την επικαιροποιημένη μελέτη από την εργολαβική εταιρεία, που έχει αναλάβει την συντήρηση των υποδομών για το φυσικό αέριο.

«Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Δευτέρα», δήλωσε στο Enikos.gr ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επιφυλασσόμενος για ανακοινώσεις εκείνη την ημέρα σχετικά «με τις ενέργειες που έχουμε ήδη κάνει και τις παρεμβάσεις που δρομολογούμε, προκειμένου να ανοίξουν ξανά τα σχολεία με ασφάλεια για όλους», όπως μας είπε χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικός στις δηλώσεις του στο Enikos.gr ήταν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης υπογραμμίζοντας πως «βρισκόμαστε εν αναμονή της κατάθεσης της επικαιροποιημένης μελέτης από την εταιρεία που έχει αναλάβει την εργολαβία συντήρησης της εγκατάστασης φυσικού αερίου». Ο ίδιος εξήγησε ότι η τελευταία μελέτη ήταν του 2003. «Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει αλλαγή στο λεβητοστάσιο», είπε προσθέτοντας: «Εάν δεν έχουμε την επικαιροποιημένη μελέτη δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν».

«Σε κάθε περίπτωση, μόλις έχουμε την σχετική μελέτη θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να λειτουργήσει με ασφάλεια η εγκατάσταση του φυσικού αερίου και ακολούθως να ανοίξουν τα σχολεία», υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης. «Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν δεν έχει εντοπιστεί η αιτία που προκάλεσε την έντονη οσμή», επισήμανε.

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων το θέμα τέθηκε με έντονη αγωνία τόσο από την σχολική κοινότητα, όσο και από την αντιπολίτευση, καθώς το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, που είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, παραμένει κλειστό περί τις 15 ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι από την στιγμή που ο Δήμος Αθηναίων έλαβε ενημέρωση από τους διευθυντές των σχολείων, έστειλε τεχνικούς για να γίνει έλεγχος σχετικά με την έντονη δυσοσμία. Ακολούθως, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας απευθύνθηκε στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη προκειμένου να συνδράμει. Αντίστοιχα απευθύνθηκε και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την παροχή πραγματογνωμοσύνης, η οποία παραδόθηκε την περασμένη Τετάρτη στον Δήμο Αθηναίων. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Χάρης Δούκας πρότεινε ακόμη και την αντικατάσταση της θέρμανσης με κλιματιστικά σώματα, προκειμένου να αποκατασταθεί η θέρμανση των σχολικών εγκαταστάσεων.