Παρίσι: Παγιδευμένο με φιάλες αερίου το σπίτι του 39χρονου δράστη της ένοπλης επίθεσης – «Πήγε στην πισίνα και ένας δειλός την πυροβόλησε», λέει η μητέρα της 12χρονης

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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την αιματηρή ένοπλη επίθεση στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, το διαμέρισμα του 39χρονου υπόπτου φέρεται να είχε παγιδευτεί με φιάλες αερίου, ενώ νέες πληροφορίες ενισχύουν το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου πίσω από την επίθεση.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Le Parisien, ειδικές δυνάμεις της γαλλικής αστυνομίας (RAID) και πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν επιχείρηση στο διαμέρισμα του υπόπτου, στην περιοχή Πλεζίρ, όπου εντοπίστηκαν φιάλες αερίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διαμέρισμα φέρεται να ήταν παγιδευμένο, ενώ η επιχείρηση των αρχών έχει ολοκληρωθεί.

«Ήθελε να σκοτώσει ανθρώπους ξένης καταγωγής»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν όσα ανέφερε ο Γάλλος βουλευτής Λοράν Μαζορί στο BFMTV σχετικά με τη σύλληψη του υπόπτου.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, ο 39χρονος, τον οποίο οι γαλλικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ως Κεβίν Τ., φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στόχος του ήταν να σκοτώσει ανθρώπους που θεωρούσε ξένης καταγωγής.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Κουανιέρ, χωρίς να σημειωθεί ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στην αστυνομία για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τρεις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, επιβεβαίωσε κατά την επίσκεψή του στην περιοχή ότι η ζωή τριών τραυματιών βρίσκεται σε κίνδυνο.

Χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατικό έγκλημα», ενώ επισήμανε ότι η γρήγορη επέμβαση πέντε αστυνομικών της Αντιεγκληματικής Ταξιαρχίας πιθανότατα απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο ο ύποπτος να είχε συνεργούς, αναλύοντας τις προηγούμενες επικοινωνίες και τις κινήσεις του.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας της 12χρονης

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 12χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε από οκτώ σφαίρες μίλησε στο RTL, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης της.

«Η κόρη μου είναι 12 ετών. Πήγε στην πισίνα και ένας δειλός την πυροβόλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, το παιδί τραυματίστηκε στο ήπαρ, σε νεφρό, στα χέρια και στους μηρούς και οδηγήθηκε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Νεκέρ.

Η μητέρα εξέφρασε επίσης φόβους ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε ρατσιστικά κίνητρα, καθώς η κόρη της φορούσε μαντίλι στο κεφάλι τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας συνεχίζει τις έρευνες για τη διαλεύκανση της επίθεσης και των κινήτρων του υπόπτου.