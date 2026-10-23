Ουκρανία: Σφυροκόπημα από 176 ρωσικά drones – 8 νεκροί, 67 τραυματίες και πόλεις χωρίς ρεύμα

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Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σάρωσε την Ουκρανία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 67 τραυματίες μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ τα αλλεπάλληλα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της χώρας. Με τον χειμώνα να πλησιάζει, η Μόσχα συνεχίζει να στοχοποιεί κρίσιμες υποδομές, εντείνοντας την πίεση στο ήδη επιβαρυμένο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Kyiv Independent και τις τοπικές ουκρανικές Αρχές, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων σε διάφορες περιφέρειες, ενώ η κρατική εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης Ukrenergo ανακοίνωσε διακοπές ρεύματος σε οκτώ περιφέρειες.

Προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ζιτόμιρ, Ντονέτσκ, Χμελνίτσκι, Βολίν, Χάρκοβο, Πολτάβα, Ρίβνε και Μικολάιβ, με τα συνεργεία να επιχειρούν την αποκατάσταση των ζημιών.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου επιβλήθηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο και στις περιφέρειες Κιέβου, Ζιτόμιρ, Τσερνίχιβ και Τσερκάσι, εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης του ενεργειακού συστήματος.

Εκτός λειτουργίας θερμοηλεκτρικός σταθμός μετά τα ρωσικά πλήγματα

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα.

Η ιδιωτική ουκρανική ενεργειακή εταιρεία DTEK ανακοίνωσε ότι ένας από τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της υπέστη εκτεταμένες ζημιές από ρωσική επίθεση και αναγκάστηκε να διακόψει πλήρως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, με διαδοχικά κύματα πληγμάτων να προκαλούν σοβαρές καταστροφές στον εξοπλισμό του σταθμού.

Η DTEK δεν αποκάλυψε την τοποθεσία της εγκατάστασης για λόγους ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των εργαζομένων.

Τα συνεργεία της εταιρείας ξεκίνησαν εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών και αποκατάστασης των ζημιών, σε συνεργασία με την Ukrenergo.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της DTEK έχουν δεχθεί περισσότερες από 230 επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία.

Η συνεχιζόμενη καταστροφή ενεργειακών υποδομών εντείνει την ανησυχία για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης τους επόμενους μήνες, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα εν μέσω πολέμου.

176 drones μέσα σε μία νύχτα – Πλήγματα σε 19 περιοχές

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 176 drones μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων 92 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρα τζετ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 140 drones, συμπεριλαμβανομένων 68 από εκείνα που διέθεταν κινητήρα τζετ.

Παρά την κινητοποίηση της αεράμυνας, καταγράφηκαν πλήγματα σε 19 τοποθεσίες, ενώ σε άλλες 13 αναφέρθηκε πτώση συντριμμιών.

Στο Σούμι, ρωσικά drones έπληξαν πολιτικές υποδομές και προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, με τις τοπικές Αρχές να αναφέρουν τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ενώ σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονταν ήδη σε ισχύ περιορισμοί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας προηγούμενων πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο.

Οδησσός: Ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και παραθεριστικά συγκροτήματα

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις και στην περιφέρεια της Οδησσού, όπου στο στόχαστρο βρέθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και χώροι αναψυχής κατά τη διάρκεια της νύχτας της 22ας προς 23η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ, τέσσερα ανενεργά παραθεριστικά συγκροτήματα καταστράφηκαν από τα πλήγματα, ενώ ζημιές υπέστη και εγκατάσταση της εταιρείας DTEK Odesa Electric Networks. Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές, τις οποίες κατάφεραν να κατασβέσουν οι δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, χωρίς να αναφερθούν νεκροί ή τραυματίες.

Μακελειό σε αγορά στη Λοζοβά – Τρεις γυναίκες νεκρές

Ιδιαίτερα βαρύς είναι ο απολογισμός στην περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και συνολικά 46 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου.

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στη Λοζοβά, όπου ρωσικό πλήγμα σε υπαίθρια αγορά, στις 22 Οκτωβρίου, προκάλεσε τον θάνατο τριών γυναικών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Gwara Media και τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ, δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 60 ετών σκοτώθηκαν επιτόπου, ενώ μία ακόμη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής.

Από τη συγκεκριμένη επίθεση τραυματίστηκαν 34 άνθρωποι, ενώ άλλοι τρεις παρουσίασαν οξεία αντίδραση στο στρες.

Κατά τις ουκρανικές Αρχές, η αγορά χτυπήθηκε με δύο πυραύλους τύπου Banderol, την ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν πολίτες.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στην πόλη του Χαρκόβου και σε άλλους οικισμούς της περιφέρειας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, ρωσικό drone έπληξε επιβατική ηλεκτροκίνητη αμαξοστοιχία στο Χάρκοβο, προκαλώντας πυρκαγιά έκτασης 70 τετραγωνικών μέτρων στον πρώτο συρμό, την οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν παρά τον κίνδυνο νέας επίθεσης, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή τραυματισμοί.

Στο Ιζιούμ, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνεται και ένα αγόρι 13 ετών.

#Харків: унаслідок російського удару БпЛА по Слобідському району виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства Горіли дах та приміщення верхнього поверху на площі 2000 кв.м. Попри загрозу повторних обстрілів, до ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи ДСНС https://t.co/cp0KhdbVyR — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 23, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε Ζαπορίζια και Ντονέτσκ

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες κατέγραψαν συνολικά 940 ρωσικές επιθέσεις διαφόρων τύπων εναντίον 46 οικισμών της περιφέρειας μέσα σε ένα 24ωρο.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια του Σούμι, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τρεις διαφορετικές ρωσικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και πλήγματα στην ομώνυμη πόλη.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι: ένας 44χρονος στην περιοχή της Νικόπολης και μία 26χρονη στην περιοχή του Σαχτάρσκ, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Τέλος, στην περιφέρεια του Μικολάιβ, ένας 51χρονος άνδρας τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Μπαστάνκα.

Kharkiv today after the russian attack ‼️ Great “humanitarian” keep attacking our cities in broad daylight. https://t.co/ux7mVFoaMp — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 23, 2026

Ο χειμώνας πλησιάζει και η ενεργειακή πίεση αυξάνεται

Οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια παρατεταμένη εκστρατεία πληγμάτων κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, με τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής να βρίσκονται επανειλημμένα στο στόχαστρο.

Η Ukrenergo έχει ανακοινώσει περιορισμούς στην ηλεκτροδότηση, ενώ οι εταιρείες ενέργειας προσπαθούν να επιδιορθώσουν εγκαταστάσεις που έχουν ήδη υποστεί πολλαπλές ζημιές.

Καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν τους επόμενους μήνες, η δυνατότητα της χώρας να εξασφαλίσει επαρκή ηλεκτροδότηση και θέρμανση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι τελευταίες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο πόλεμος εξακολουθεί να πλήττει τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ουκρανών.