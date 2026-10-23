Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες για την απάτη «μαμούθ» με τον ΦΠΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, Pizza Fan.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, το Νο.2 της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές καταστημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα.

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελέα σε πολυτελή κατοικία στα βόρεια προάστια, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο κρυφό δωμάτιο πίσω από έπιπλο ή βεστιάριο. Στον χώρο αυτόν φέρονται να βρέθηκαν χρηματοκιβώτια με δεσμίδες μετρητών που υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί πολυτελή οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία αυτοκίνητα Mercedes και Porsche, και πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων φορέων συνεχίζονται για τη διακρίβωση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η έρευνα επικεντρώνεται σε λειτουργία συστήματος με τη χρήση ταμειακών μηχανών και λογισμικού που αφορούν στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα».

Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.

Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο ΦΠΑ, που αναλογούσε.

Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.

Για να επιβεβαιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν δοκιμαστικές παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου. Όπως διαπιστώθηκε, όταν επιλεγόταν η καταχώριση ως «κέρασμα», δεν εκδιδόταν απόδειξη.

Δείτε εικόνες από τη μεταγωγή των συλληφθέντων στα δικαστήρια:

Η ιεραρχία της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους. Στην κορυφή της δομής φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως υπαρχηγός.

Οι εντολές μεταφέρονταν στη συνέχεια στον επιχειρησιακό μηχανισμό, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν λογιστές και προγραμματιστής που συνδεόταν με το κρυφό λογισμικό του κεντρικού συστήματος. Στη βάση της δομής βρίσκονταν, σύμφωνα με την έρευνα, οι διαχειριστές των καταστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Απογευματινή», για αρκετό καιρό οι οικονομικές υπηρεσίες, είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τα οικονομικά της επιχείρησης, εντοπίζοντας ανακρίβειες και ανακολουθίες σε συσχετισμό με τις χρεώσεις σε πελάτες.

Η αιτία για την έρευνα ήταν η ξαφνική πτώση των εσόδων της εταιρείας, που αντιθέτως είχε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία σε αριθμό καταστημάτων, εργαζομένων και διαφήμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκε το ειδικό λογισμικό, ενώ πολλά από τα POS δεν ήταν ελληνικά. Όταν ο πελάτης που πλήρωνε μετρητά απομακρυνόταν χωρίς απόδειξη, η παραγγελία περνιόταν στο σύστημα ως “δωρεάν πίτσα” μηδενικής αξίας με το κουμπί “Κέρασμα” και έτσι εξαφανιζόταν ο ΦΠΑ, ενώ τα χρήματα που είχαν εισπραχθεί, κατέληγαν στην τσέπη των μελών του κυκλώματος.

Οι μυστικές συναντήσεις των μελών φέρεται να πραγματοποιούνταν σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Στον «αέρα» οι 2.500 εργαζόμενοι

Η επόμενη ημέρα για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της αλυσίδας είναι ο γρίφος που πρέπει να απαντηθεί μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Αντάρα και των άλλων εμπλεκόμενων.

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα 111 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, βρίσκονται στον «αέρα», σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), υπογραμμίζει το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των εργαζομένων της αλυσίδας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και ζητεί την ένταξη περίπου 2.500 εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική τους κάλυψη.

Με επιστολή της προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως η Ομοσπονδία ζητεί να ληφθεί σχετική μέριμνα για τους εργαζόμενους σε 110 καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΟΕΕΤ, η υπαγωγή των συγκεκριμένων εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων θα τους επιτρέψει να λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και να διατηρούν την ασφαλιστική τους κάλυψη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.