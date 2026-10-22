Απάτη-μαμούθ στην Pizza Fan: Το κόλπο με τις «δωρεάν πίτσες» και η κρύπτη με το 1 εκατ. ευρώ – Πάνω από 80 διαχειριστές στη δικογραφία

Πίσω από διπλό τοίχο κατασκευασμένο από τούβλα, στον οποίο υπήρχε κρυφή πόρτα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρύπτη με 1.100.000 ευρώ, σε δωμάτιο-βεστιάριο της βίλας του 53χρονου ιδιοκτήτη της Pizza Fan, στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο εντοπισμός των χρημάτων έγινε στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης του «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, μέσω δικτύου περίπου 100 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τις έρευνες αυτές κατασχέθηκαν επιπλέον περίπου 100.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των μετρητών που έχουν εντοπιστεί σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά την έναρξη της επιχείρησης είχαν επίσης κατασχεθεί χρυσαφικά και πολυτελή αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συλληφθέντων έχει φτάσει τους 22, εκ των οποίων οι εννέα φέρονται να αποτελούν τον πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, το δεύτερο πρόσωπο στην ιεραρχία της, έναν προγραμματιστή και λογιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν διαχειριστές και ιδιοκτήτες καταστημάτων της αλυσίδας.

Σύμφωνα με τον ANT1, η δικογραφία που σχηματίζουν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας αναμένεται να περιλαμβάνει ως κατηγορούμενους όλους τους διαχειριστές των καταστημάτων της αλυσίδας, δηλαδή περισσότερα από 80 άτομα.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Οι έλεγχοι στα καταστήματα και το λογισμικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φερόμενη απάτη πραγματοποιούνταν μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο είχε δημιουργήσει ο συλληφθείς προγραμματιστής και καταχωρούσε πλαστά στοιχεία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιούνταν στα εννέα καταστήματα που ανήκουν στη μητρική εταιρεία, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα franchise, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσες από αυτές το χρησιμοποιούσαν.

Όσον αφορά τη δομή της οργάνωσης, στην κορυφή της πυραμίδας φέρεται να βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο οποίος έδινε εντολές στον υπαρχηγό. Εκείνος μετέφερε τις εντολές στον εκτελεστικό βραχίονα, τον οποίο αποτελούσαν λογιστές και ο προγραμματιστής, που φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το κρυφό λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα. Στη βάση της οργάνωσης βρίσκονταν οι διαχειριστές των καταστημάτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ελέγχους σε 23 καταστήματα, εκ των οποίων 20 βρίσκονται στην Αττική και τρία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τις εφόδους εντοπίστηκε το επίμαχο λογισμικό, ενώ συνελήφθησαν και 12 διαχειριστές καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον ANT1, τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας έχουν καταγράψει σε βίντεο τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το σύστημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου πέντε μήνες, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου της εταιρείας. Όπως αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλα τα καταστήματα που λειτουργούν με την επωνυμία της συγκεκριμένης αλυσίδας.

Οι «δωρεάν πίτσες»

Η φερόμενη απάτη βασιζόταν στο κόλπο με τις «δωρεάν πίτσες» σε κάθε παραγγελία. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων «φακέλωναν» τους πελάτες που πλήρωναν με μετρητά χωρίς να περιμένουν απόδειξη. Μόλις ο πελάτης απομακρυνόταν, η παραγγελία που είχε πληρωθεί στο ακέραιο καταχωρούνταν στο σύστημα ως «δωρεάν πίτσα». Με αυτόν τον τρόπο, η αξία της παραγγελίας εμφανιζόταν ως μηδενική για την εφορία, ο ΦΠΑ δεν αποδιδόταν και τα μετρητά κατέληγαν στα μέλη του κυκλώματος.

Οι μυστικές συναντήσεις

Στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης, τα μέλη της πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας.

Στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων ελεγκτών της ΑΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τέλος, σύμφωνα με τον ANT1, σε μία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί μέσω του «κοριού», ακούγεται ένας πολίτης να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της αλυσίδας και να απαιτεί να του παραδώσουν την απόδειξη, καθώς, αντί για αυτήν, του είχαν δώσει μόνο το δελτίο παραγγελίας, επειδή είχε πληρώσει με μετρητά.