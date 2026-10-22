Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αλυσίδα εστίασης: «Πείραζε» αποδείξεις και δεν απέδωσε ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ – Έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ, 9 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε αλυσίδα εστίασης με δίκτυο 100 καταστημάτων, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022. Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε εννέα συλλήψεις φερόμενων μελών του πυρήνα, καθώς και στην κατάσχεση άνω των 500.000 ευρώ, πολυτελών οχημάτων και κοσμημάτων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομία

πιτσαρία
Φωτογραφία: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης με δίκτυο 100 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
  • Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (22/10), επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Φρίκη με κατά συρροή παιδόφιλο που δρούσε επί 20 χρόνια: Είχε ρίξει βότκα στο μπιμπερό βρέφους πριν το κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η υπόθεση αφορά σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, με δίκτυο 100 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και οικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Θεσσαλονίκη: 65χρονος οδηγός χτύπησε με μεταλλικό λοστό ποδηλάτη έπειτα από καβγά

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ