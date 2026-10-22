Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αλυσίδα εστίασης: «Πείραζε» αποδείξεις και δεν απέδωσε ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ – Έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ, 9 συλλήψεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (22/10), επιχείρηση της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ από το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, η υπόθεση αφορά σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, με δίκτυο 100 καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καταστήματα και οικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.