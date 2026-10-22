Θεσσαλονίκη: 65χρονος οδηγός χτύπησε με μεταλλικό λοστό ποδηλάτη έπειτα από καβγά

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτη, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10/2026) στον Εύοσμο, το οποίο κατέληξε στη σύλληψη του πρώτου και στον τραυματισμό του δεύτερου.

Επίθεση με λοστό και μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 65χρονος οδηγός Ι.Χ. είχε έντονο διαπληκτισμό με τον 45χρονο ποδηλάτη και τον χτύπησε στο κράνος χρησιμοποιώντας μεταλλικό λοστό.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 65χρονος έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το Thesstoday, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.