Θεσσαλονίκη: 65χρονος οδηγός χτύπησε με μεταλλικό λοστό ποδηλάτη έπειτα από καβγά

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ 65χρονου οδηγού αυτοκινήτου και 45χρονου ποδηλάτη, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Εύοσμο, όταν ο οδηγός επιτέθηκε και χτύπησε τον ποδηλάτη στο κράνος με μεταλλικό λοστό. Κατά τη συμπλοκή ο οδηγός έπεσε στο έδαφος, τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου και αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές.

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Ποδηλάτης/φωτό αρχείου
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Εύοσμο.
  • Ο 65χρονος οδηγός Ι.Χ. χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη στο κράνος με μεταλλικό λοστό, ενώ κατά τη συμπλοκή έπεσε στο έδαφος και διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
  • Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού αυτοκινήτου και ενός ποδηλάτη, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10/2026) στον Εύοσμο, το οποίο κατέληξε στη σύλληψη του πρώτου και στον τραυματισμό του δεύτερου.

Επίθεση με λοστό και μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 65χρονος οδηγός Ι.Χ. είχε έντονο διαπληκτισμό με τον 45χρονο ποδηλάτη και τον χτύπησε στο κράνος χρησιμοποιώντας μεταλλικό λοστό.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 65χρονος έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το Thesstoday, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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