Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα έως το τέλος του χρόνου – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρούν στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για μείωση τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ έως το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, προγραμματίζεται νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τον Δεκέμβριο, με στόχο φθηνότερα προϊόντα αυξημένης εποχικής ζήτησης κατά τις γιορτινές ημέρες.

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Οικονομία

σούπερ μάρκετ
Πηγή ΦΩΤΟ www.freepik.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή προχωρούν στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ έως το τέλος του χρόνου.
  • Αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης θα συνεχίσουν να πωλούνται φθηνότερα στα ράφια για περίπου ακόμη δύο μήνες.
  • Τον Δεκέμβριο θα υπάρξει νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες για μείωση τιμών στα προϊόντα με αυξημένη ζήτηση τις γιορτινές ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρούν στην συνέχιση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών σε προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ έως το τέλος του χρόνου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή τον Δεκέμβριο θα υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα στα οποία αυξάνεται η ζήτησή τους τις γιορτινές ημέρες.

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία για μείωση των τιμών έως το τέλος του χρόνου θα συνεχισθεί με αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να πωλούνται φθηνότερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ για περίπου ακόμη δύο μήνες ενώ τον Δεκέμβριο θα υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα στα οποία αυξάνεται η ζήτησή τους τις γιορτινές ημέρες.

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