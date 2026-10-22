Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα έως το τέλος του χρόνου – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή προχωρούν στην συνέχιση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών σε προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ έως το τέλος του χρόνου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή τον Δεκέμβριο θα υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα στα οποία αυξάνεται η ζήτησή τους τις γιορτινές ημέρες.

Πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία για μείωση των τιμών έως το τέλος του χρόνου θα συνεχισθεί με αρκετά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να πωλούνται φθηνότερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ για περίπου ακόμη δύο μήνες ενώ τον Δεκέμβριο θα υπάρξει μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα στα οποία αυξάνεται η ζήτησή τους τις γιορτινές ημέρες.

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