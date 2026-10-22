Ο «Batman» του Λονδίνου: Άγνωστος μασκοφόρος πληρώνει τη βενζίνη των οδηγών, σβήνει πρόστιμα και μοιράζει φαγητό – ΒΙΝΤΕΟ

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«Ο ήρωας μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Ακόμα και ένας άνθρωπος που κάνει κάτι τόσο απλό και καθησυχαστικό, όπως το να βάλει ένα παλτό στους ώμους ενός μικρού αγοριού…» — αυτά τα λόγια του Κρίστιαν Μπέιλ από την ταινία «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» φαίνεται πως έχει κάνει πράξη ένας «ευεργέτης»-Μπάτμαν στο Λονδίνο.

Φορώντας τη στολή του διάσημου σούπερ ήρωα, ένας ανώνυμος Λονδρέζος έχει βγει στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για να ανακουφίσει τους πολίτες που δοκιμάζονται από την ακρίβεια και την κρίση του κόστους διαβίωσης.

«Λονδίνο, είμαι ο Batman σου»

Στεκόμενος μπροστά από το London Eye τον περασμένο μήνα, ο αυτοαποκαλούμενος «σωτήρας» δήλωσε στους followers του στο Instagram: «Λονδίνο, είμαι ο Batman σου. Για πάρα πολύ καιρό μείναμε χωρίς έναν ήρωα. Θα είμαι ο ήρωας που αξίζει στο Λονδίνο. Πείτε μου τα προβλήματά σας και θα τα κάνω να εξαφανιστούν».

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Στο τελευταίο του βίντεο που έγινε viral, ο «Batman του Λονδίνου» υποσχέθηκε να πληρώσει τα καύσιμα όλων των οδηγών που θα επισκέπτονταν ένα πρατήριο στο νοτιοανατολικό Λονδίνο για μία ημέρα — μια χειρονομία που εκτιμάται ότι κόστισε συνολικά 3.500 λίρες.

Η αιτιολογία του; «Οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα πολύ υψηλές – οπότε είναι καιρός κάποιος να τις ρίξει».



Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε τη στιγμή που ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός έτους, τροφοδοτούμενος κυρίως από το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει εκτοξεύσει τις τιμές του ντιζέλ και της οικιακής ενέργειας, αναφέρει η Daily Mail.

Με τις μέσες τιμές των καυσίμων να ξεπερνούν τις 2 λίρες το λίτρο για πρώτη φορά στις αρχές του μήνα, απελπισμένοι οδηγοί σχημάτισαν τεράστιες ουρές έξω από το βενζινάδικο Texaco στην Elton Road για να λάβουν τα κουπόνια καυσίμων αξίας 70 λιρών που μοίραζε ο μασκοφόρος ήρωας.

Ένας πατέρας εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του, εξηγώντας ότι η κόρη του, που βρισκόταν στο αυτοκίνητο, ήταν επτά μηνών έγκυος και η κάλυψη του κόστους της βενζίνης του προσέφερε μια επιπλέον «ανακούφιση».

Ακόμη και ένας ποδηλάτης σταμάτησε και τον ρώτησε αν μπορούσε να του αγοράσει έναν καφέ -καθώς αυτός ήταν το δικό του «καύσιμο»- με τον Batman να βγαίνει αμέσως μετά από το πρατήριο κρατώντας έναν αχνιστό καφέ.

«Batman, σε ευχαριστούμε, οι τιμές των καυσίμων σε αυτή την οικονομία έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά», ανέφερε ένας ευγνώμων πολίτης.

Ο ίδιος ο Batman εξήγησε ότι «τους Λονδρέζους δεν τους φροντίζει κανείς», αλλά τόνισε ότι θέλει αυτή η δράση «να τους δώσει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο».

Το μήνυμα στην κυβέρνηση

Σύμφωνα με την Daily Mail, την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να μειώσει τον φόρο στα καύσιμα στον πρώτο του προϋπολογισμό.

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους που μιλούν πολύ, αλλά όχι αρκετούς που πράττουν. Είμαι εδώ για να κάνω τις πράξεις. Οι άνθρωποι υποφέρουν, είναι πολύ ξεκάθαρο και προφανές. Εμείς απλώς θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο», δήλωσε ο Batman του Λονδίνου στο ITV News.

Όταν ρωτήθηκε ποιο θα ήταν το μήνυμά του προς την κυβέρνηση Μπέρναμ ενόψει του προϋπολογισμού, απάντησε: «Βοηθήστε τον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα… δείξτε το με πράξεις, όχι μόνο με λόγια».

Σε μια άλλη συγκινητική κίνηση, ο Batman πλήρωσε τα πρόστιμα στάθμευσης γύρω από το Νοσοκομείο Κίνγκστον, το οποίο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, φέρεται να έχει τα περισσότερα πρόστιμα παρκαρίσματος από κάθε άλλο νοσοκομείο του Λονδίνου.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να πληρώνουν για τα εισιτήρια στάθμευσής τους», επέμεινε, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι έγκλημα και ο Batman θα το διορθώσει».

Μια γυναίκα που επέστρεψε από το νοσοκομείο και βρήκε το πρόστιμό της πληρωμένο δήλωσε ότι η γενναιόδωρη αυτή πράξη «άλλαξε εντελώς τη μέρα της προς το καλύτερο».

«Όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς μιας ημέρας, και αυτό σημαίνει να είσαι ήρωας», της απάντησε ο Batman.

Φαγητό με 1 λίρα, δωρεάν ανεμιστήρες και καθαρισμός δρόμων

Στο κατάστημα Selekt Chicken στο Archway, ο Batman προσέφερε για αρκετές ημέρες μερίδες κοτόπουλου με πατάτες στην τιμή της 1 λίρας, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει την αύξηση στις τιμές των τροφίμων.

Ανάμεσα στους πελάτες που επωφελήθηκαν ήταν πολλοί μικροί μαθητές.

Όταν ένας καχύποπτος πελάτης ρώτησε «Ποιο είναι το κόλπο;», ο Batman απάντησε: «Προσπαθούμε να επαναφέρουμε την ελπίδα στο Λονδίνο».

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε «περήφανος» που μπόρεσε να βοηθήσει την τοπική κοινότητα.

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Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του δεν σταματούν εκεί:

Εθεάθη να βοηθά εργάτες να κλείσουν λακκούβες έξω από μια λέσχη νεολαίας.

έξω από μια λέσχη νεολαίας. Σε ένα άλλο βίντεο συνόδευσε χαριτολογώντας ένα ζευγάρι που περνούσε το δρόμο για να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλείς, κρατώντας τους μάλιστα το χέρι.

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Κατά τη διάρκεια καύσωνα, μοίρασε στους ιδρωμένους επιβάτες του Μετρό ηλεκτρονικούς ανεμιστήρες με το σήμα του, δηλώνοντας: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να δροσιστεί όλο το Λονδίνο».

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Έξω από τον σταθμό Tottenham Court Road, μοίρασε σοκολάτες για μόλις 5 σεντς .

. Μαζί με μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών ντυμένων στα μαύρα, μάζεψε βουνά από σκουπίδια σε γειτονιά της πόλης, δηλώνοντας: «Δεν θα σταματήσω μέχρι να μαζευτεί και το τελευταίο σκουπίδι από τους δρόμους».

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Ποιος κρύβεται πίσω από τη μάσκα;

Όπως είναι φυσικό, η δράση του μασκοφόρου ευεργέτη έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία για την πραγματική του ταυτότητα.

Βασικός «ύποπτος» θεωρείται ο Νίκο Ομιλάνα, γνωστός φαρσέρ του YouTube και ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος του Λονδίνου το 2021.

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Ωστόσο, ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τις δράσεις του «Batman του Λονδίνου».