Οι επενδύσεις lifestyle κερδίζουν τη χρυσή βίζα

Πώς διαμορφώνονται τα νέα κίνητρα για την αγορά ακινήτου. Πρωτοφανής ζήτηση από Family Offices και έντονο ενδιαφέρον από δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η ελληνική αγορά ακινήτων απεγκλωβίζεται οριστικά από το τεχνητό κίνητρο της Golden Visa, καθώς οι ξένοι επενδυτές υψηλού εισοδηματικού προφίλ γυρίζουν την πλάτη στα ακίνητα χαμηλών προδιαγραφών και στρέφονται μαζικά στην αγορά premium «lifestyle» ακινήτων. Η πρόσφατη αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης έως και τα 800.000 ευρώ για τις περιοχές υψηλής ζήτησης λειτούργησε ως καταλύτης γι’ αυτή τη δομική μεταβολή. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η ανάπτυξη νέων, υπερπολυτελών οικιστικών συγκροτημάτων, τα οποία πλαισιώνονται από ένα ολιστικό πλέγμα exclusive παροχών και ανέσεων, όπως ανεμπόδιστη θέα, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, καθώς και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τα πρόσφατα μακροοικονομικά δεδομένα που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παρά την εντυπωσιακή υποχώρηση των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής κατά 44% (οι οποίες περιορίστηκαν σε 2.551 έναντι 4.553 το αντίστοιχο διάστημα του 2025), ο συνολικός όγκος των ξένων άμεσων επενδύσεων στον κλάδο κατέγραψε παράλληλη άνοδο της τάξης του 9,5%, αγγίζοντας το 1,027 δισ. ευρώ. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η εγχώρια κτηματαγορά δεν εξαρτάται πλέον από διοικητικά προνόμια, αλλά προσελκύει κεφάλαια που αναζητούν την ουσιαστική αγοραστική και επενδυτική αξία.

Η τάση αυτή σηματοδοτεί την κατάρρευση του μοντέλου που κυριάρχησε την προηγούμενη δεκαετία. Τότε, η ζήτηση τροφοδοτείτο από μεμονωμένους αγοραστές (κυρίως από την Κίνα, την Τουρκία και τη Ρωσία), οι οποίοι εστίαζαν σε υποβαθμισμένα ακίνητα του αστικού κέντρου, με μοναδικό σκοπό να συμπληρώσουν το παλαιό όριο των 250.000 ευρώ για την απόκτηση ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

Σήμερα, το ενδιαφέρον γι’ αυτά τα «ακίνητα-βιτρίνες» έχει εξανεμιστεί. Τη θέση τους έχει πάρει πλέον μια νέα κατηγορία θεσμικών και ιδιωτικών κεφαλαίων, με αιχμή του δόρατος την εντυπωσιακή ενίσχυση της παρουσίας των Family Offices και των «lifestyle buyers» υψηλής καθαρής θέσης από τη δυτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Θεσμική ωρίμανση

Στο τρέχον χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η παραδοσιακή λιανική ζήτηση υποχωρεί, παραχωρώντας τη θέση της σε θεσμικά και ημι-θεσμικά κεφάλαια, με κύριο εκφραστή την εντυπωσιακή ενίσχυση της παρουσίας των Family Offices. Τα σχήματα αυτά, που διαχειρίζονται τις περιουσίες ιδιωτών και οικογενειών εξαιρετικά υψηλής καθαρής θέσης (Ultra-High-NetWorth Individuals), προσεγγίζουν την ελληνική αγορά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τους παλαιούς αγοραστές της Golden Visa.

Λειτουργώντας με αυστηρά εταιρικά και επενδυτικά κριτήρια, τα Family Offices δεν αναζητούν απλώς μεμονωμένα γεωγραφικά assets, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων με ισχυρές προοπτικές μακροπρόθεσμης υπεραξίας και σταθερών ροών εισοδήματος.

Η είσοδος αυτών των κεφαλαίων αναβαθμίζει ποιοτικά το εγχώριο real estate, καθώς εισάγει στην αγορά τα διεθνή κριτήρια βιωσιμότητας (ESG). Τα Family Offices επενδύουν κατά προτίμηση σε βιοκλιματικές αναπτύξεις, πράσινα κτίρια και οικιστικά projects που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

Η στρατηγική τους εστιάζει στην εξαγορά ολόκληρων οικιστικών μπλοκ πριν από την κατασκευή τους (forward funding) ή στη χρηματοδότηση μεγάλων αναπτύξεων, εκμεταλλευόμενα το γεγονός ότι οι αποδόσεις (yields) των premium ακινήτων στην Ελλάδα, παραμένουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις κορεσμένες αγορές της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά αποκτά μεγαλύτερο βάθος, ανθεκτικότητα απέναντι στους οικονομικούς κύκλους και θωρακίζεται απέναντι σε φαινόμενα κερδοσκοπικών στρεβλώσεων, καθώς οι εν λόγω επενδυτές διακρατούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιπλέον, η δράση των Family Offices λειτουργεί ως μαγνήτης για την εγχώρια επιχειρηματικότητα, καθώς οι τοποθετήσεις τους συχνά πραγματοποιούνται μέσω κοινοπραξιών (joint ventures) με κορυφαίους Έλληνες developers. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας στην εγχώρια αγορά και τη δημιουργία έργων που επαναπροσδιορίζουν τα στάνταρ της εγχώριας δόμησης. Η χρηματοοικονομική τους επιφάνεια εξασφαλίζει επίσης ότι τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα, μειώνοντας την εξάρτηση της αγοράς από τον τραπεζικό δανεισμό και προσφέροντας σταθερότητα στις κατασκευαστικές ροές ακόμη και σε περιόδους μεταβολής των επιτοκίων.

Γεωγραφικό προφίλ

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς το premium lifestyle έχει αναδείξει συγκεκριμένες προτιμήσεις ανάλογα με την εθνική και γεωγραφική προέλευση των αγοραστών. Οι επενδυτές από τη δυτική Ευρώπη (κυρίως Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) εστιάζουν στην αυθεντικότητα και στην αρχιτεκτονική αρμονία. Αναζητούν πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες σε ώριμους νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, αλλά και σε ανερχόμενες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Προτιμούν ακίνητα που συνδυάζουν την παραδοσιακή αισθητική με σύγχρονες εσωτερικές ανέσεις, δίνοντας έμφαση στην ιδιωτικότητα, στους μεγάλους εξωτερικούς χώρους και στην άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Αντίθετα, οι αγοραστές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι καταγράφουν σταθερά αυξανόμενη δυναμική, δείχνουν σαφή προτίμηση για ολοκληρωμένα οικιστικά συγκροτήματα (branded residences) με διεθνή υπογραφή και διαχείριση από κορυφαία ξενοδοχειακά brands. Οι Αμερικανοί επενδυτές αναζητούν την έννοια του «turn-key solution», δηλαδή ακίνητα πλήρως εξοπλισμένα, με 24ωρη φύλαξη, υπηρεσίες concierge, εσωτερικά spas και γήπεδα γκολφ ή τένις.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους, καθώς συνδυάζει το lifestyle ενός παραθαλάσσιου θερέτρου με την εγγύτητα στις υποδομές μιας πρωτεύουσας.

Τέλος, τα κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή κινούνται με πιο θεσμικό και μεγαλεπήβολο τρόπο. Οι επενδυτές αυτοί αναζητούν εμβληματικά ακίνητα (trophy assets) μεγάλης κλίμακας, με εντυπωσιακή, σύγχρονη αρχιτεκτονική και κορυφαίες τεχνολογικές προδιαγραφές.

Επιλέγουν οικιστικά projects που προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια, μεγάλους χώρους φιλοξενίας, ελικοδρόμια, ιδιωτικές μαρίνες ή άμεση πρόσβαση σε yachting facilities, βλέποντας την Ελλάδα ως την ασφαλέστερη και πιο ελκυστική πύλη εισόδου για την τοποθέτηση του πλούτου τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτή η διαφοροποίηση των αναγκών δημιουργεί μια πολυεπίπεδη αγορά, όπου κάθε γεωγραφική ζώνη της χώρας αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο real estate προϊόν, προκειμένου να ικανοποιήσει ακόμη και τα πιο απαιτητικά διεθνή κοινά.

Εμβληματικά projects

Η εκρηκτική αυτή ζήτηση για lifestyle ακίνητα τροφοδοτείται και ταυτόχρονα τροφοδοτεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικιστικές επενδύσεις που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η γιγαντιαία ανάπλαση του Ελληνικού, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Projects όπως ο Riviera Tower, ο πρώτος πράσινος παραθαλάσσιος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, και οι πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες (The Cove Villas), έγιναν αντικείμενο έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό πριν καν ξεκινήσει η ανέγερσή τους, με τις προπωλήσεις να καταρρίπτουν κάθε ιστορικό ρεκόρ τιμών για την εγχώρια αγορά.

Παράλληλα, κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το project των One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα, το οποίο εγκαινίασε τις υπερπολυτελείς ιδιωτικές του κατοικίες, και οι νέες οικιστικές αναπτύξεις στον Αστέρα Βουλιαγμένης επαναπροσδιορίζουν την έννοια του ultraluxury living στην Αττική. Αυτά τα συγκροτήματα προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τους μια ιδιαίτερη εμπειρία διαβίωσης, όπου οι ιδιωτικές κατοικίες λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια με ξενοδοχειακές υπηρεσίες πέντε αστέρων, βραβευμένα εστιατόρια και ιδιωτικές λέσχες.

Η επενδυτική αυτή έξαρση δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα. Στην Πελοπόννησο, η Costa Navarino συνεχίζει να επεκτείνει το οικιστικό αποτύπωμά της με τα Navarino Residences, προσελκύοντας εύπορους αγοραστές από τη δυτική Ευρώπη που αναζητούν κατοικίες μέσα σε οργανωμένα resorts με παγκοσμίου κλάσης γήπεδα γκολφ. Αντίστοιχα, στην Κρήτη, το Elounda Hills αποτελεί μία ακόμη εμβληματική επένδυση. Το project, το οποίο ξεκίνησε την κατασκευή των πρώτων Waterfront Villas και Marina Branded Apartments, δημιουργεί ένα αυτόνομο, οικολογικό luxury resort με διευρυμένη μαρίνα και κατοικίες υψηλών προδιαγραφών. Αυτά τα μεγάλης κλίμακας projects αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον το κατάλληλο προϊόν για να ανταγωνιστεί ευθέως παραδοσιακούς luxury προορισμούς, όπως η Γαλλική Ριβιέρα και η Κυανή Ακτή.

Η απαξίωση του παραδοσιακού προϊόντος της Golden Visa και η παράλληλη αύξηση των συνολικών κεφαλαίων επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έναν αυτόνομο, διεθνώς ανταγωνιστικό προορισμό για premium lifestyle, ενώ, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της κτηματαγοράς, η εισροή ποιοτικών διεθνών κεφαλαίων προσδίδει βάθος και σταθερότητα στον κλάδο.