ΠΑΣΟΚ: Tροπολογία  για την πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Τι αναφέρει

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Με την τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, προτείνουν τη θέσπιση συστήματος ηλικιακά διαβαθμισμένης πρόσβασης των ανηλίκων στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με στόχο την αποτελεσματική προστασία τους από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος με παράλληλο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενίσχυση της γονικής συμμετοχής και τη σταδιακή ανάπτυξη της ψηφιακής τους αυτονομίας.

Ενώ το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει οριζόντια απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών παρά την επικείμενη ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αντιπροτείνει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Οι προτάσεις

Κωδικοποιώντας προτείνεται:

• Αυστηρός περιορισμός κάτω των 13 ετών.

• Περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση από 13 έως 14 ετών, με τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Πρόσβαση δηλαδή των μεγαλύτερων εφήβων με τις εγγυήσεις του ενωσιακού δικαίου.

• Η παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια απαγόρευση, αλλά προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης: ψηφιακή παιδεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποστήριξη γονέων, δομές ψυχικής υγείας, μηχανισμοί βοήθειας και ετήσια επιστημονική αξιολόγηση με λογοδοσία στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία: