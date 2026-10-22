Άννα Διαμαντοπούλου: «Δεν γίνεται ο φόβος και ο στόχος μας να είναι τι κάνει η ΕΛΑΣ, αντίπαλός μας είναι η ΝΔ» – Τι είπε για τον Μακάριο Λαζαρίδη

Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ ανά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, στις δημοσκοπήσεις είναι θετική, αλλά δεν αρκεί, σύμφωνα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έθεσε ως βασικό στόχο την πολιτική αλλαγή με αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία.

Η ίδια τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ διατηρεί βαθιές κοινωνικές ρίζες κάτι που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κόμμα της αντιπολίτευσης.

Επίσης τόνισε με έμφαση πως είναι λάθος το ΠΑΣΟΚ, να μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρισης με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της συνέντευξης, στο Action 24.

Παράλληλα, αναφερόμενη στη Νάντια Γιαννακοπούλου και στην έντονη αντιπαράθεσή της με τον Μακάριο Λαζαρίδη, άσκησε κριτική σε συμπεριφορές στελεχών της ΝΔ, κάνοντας λόγο για αλαζονεία και απώλεια της αίσθησης του μέτρου.

«Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και όχι Η ΕΛΑΣ»

«Το να δείχνει μία δημοσκόπηση ότι έχουμε ανέβει 3 και κάτι μονάδες στο λεκανοπέδιο αυτό αν το μεταφέρουμε σε πανελλαδικό επίπεδο είναι αισιόδοξο. Είναι αρκετό; Όχι δεν είναι αρκετό. Και θα σας πω ότι στις δημοσκοπήσεις δεν γίνεται να συγκρινόμαστε με την ΕΛΑΣ και ο φόβος μας και ο στόχος μας να είναι τι κάνει η ΕΛΑΣ, ΌΧΙ. Και ούτε δέχομαι ότι υπάρχει μετωπική με την ΕΛΑΣ και δεν πρέπει να υπάρχει μετωπική με την ΕΛΑΣ. Εμάς το θέμα είναι η πολιτική αλλαγή και ο αντίπαλος ο πολιτικός είναι η ΝΔ.

Να αναφέρω επίσης, ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν 80 κλιμάκια, που πήγαν σχεδόν σε κάθε πλευρά του Λεκανοπεδίου, με δεκάδες στελέχη και της Κεντρικής Επιτροπής. Ο στόχος μας είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγάλουμε ολοένα και περισσότερα στελέχη. Θυμίζω ότι με το 10% στην Αθήνα, δεν παύει να έχει δημάρχους, συνδικάτα, αθλητικούς Συλλόγους κλπ. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά από όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης», υπογράμμισε.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ρωτήθηκε επίσης, πως ερμηνεύει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις στην ερώτηση για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 16,5% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης φτάνει μόλις το 5,5%.

«Καταρχήν ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ενώ κάποιος που έχει θητεύσει ως πρωθυπουργός, έχει πάντοτε πιο ισχυρά στοιχεία όσον αφορά σην κυβερνησιμότητά του. Η θητεία του κ. Ανδρουλάκη είναι ως ευρωβουλευτής και ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Να πω όμως πάλι ότι δεν είμαστε ένα κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο. Είμαστε ένα κόμμα που έρχεται από παλιά με πολύ μεγάλη ιστορία, με πολλή μεγάλη προσφορά και με πολύ ισχυρά στελέχη, σε όλα τα σημεία της Ελλάδας», ανέφερε η κα Διαμαντοπούλου.

«Δύσκολα κατανοητή η συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη»

«Πρώτα από όλα θα σας πω ότι δεν αντέδρασε ως γυναίκα», ανέφερε για τη σφοδρή αντιπαράθεση Γιαννακοπούλου – Λαζαρίδη, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές συγκρούσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες και ότι οι γυναίκες συχνά καλούνται να διαχειριστούν τις εντάσεις με διαφορετικό τρόπο», ανέφερε.

Αναφερόμενη στη Νάντια Γιαννακοπούλου, την χαρακτήρισε «πολιτική, μαχητική και ανθρώπινη» απέναντι σε μια συμπεριφορά που, όπως είπε, «δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή από τον ανθρώπινο νου».

Η κα Διαμαντοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Πρώτα από όλα θα σας πω ότι δεν αντέδρασε ως γυναίκα. Οι συγκρούσεις στην πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολες και μια γυναίκα αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις στο κεφάλι. Η κυρία Γιαννακοπούλου υπήρξε πολιτική, υπήρξε μαχητική, υπήρξε και ανθρώπινη απέναντι σε μία συμπεριφορά που δεν χωράει στο μυαλό ενός ανθρώπου. Και γι’ αυτό η δική μου η ανάρτηση δεν αφορά μόνο στον κ. Λαζαρίδη αλλά σε μία σειρά στελεχών της ΝΔ το τελευταίο διάστημα λένε και κάνουν πράγματα- από το πώς συμπεριφέρεται ο κ. Γεωργιάδης μέχρι αυτά που ακούσαμε για τους κακομοίρηδες. Δηλαδή έχουν χάσει την αίσθηση του μέτρου; Υπάρχει μία αλαζονεία», ισχυρίστηκε η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Η πολιτική διαπαιδαγωγεί»

Η κα Διαμαντοπούλου κλήθηκε, επίσης, να σχολιάσει τη συμπεριφορά του Νικόλα Φαραντούρη κατά την διάρκεια αντιπαράθεσής του με την Αλεξάνδρα Σδούκου, όταν εκείνος της είπε «όταν είμαι εγώ μπροστά, τα αυτιά κάτω».

Απαντώντας, αναγνώρισε ότι υπήρξε σύγκρουση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση συνοδεύεται από ευθύνη, καθώς ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται οι πολιτικοί επηρεάζει και την κοινωνία.

«Όταν είσαι στην πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γνωρίζεις ότι διαπαιδαγωγείς, ότι η πολιτική έχει τέτοια χαρακτηριστικά», επεσήμανε, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συμπεριφοράς των δημόσιων προσώπων.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η κριτική της δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά περιστατικά, αλλά αφορά σε ένα ευρύτερο σύνολο εκφράσεων και συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

«Εγώ δεν αναφέρθηκα μόνο στο περιστατικό με τον κ. Λαζαρίδη», σημείωσε.

«Δείχνουν μία αλαζονεία και μία πολιτική συμπεριφορά που δεν νοείται για κυβερνών κόμμα που είναι στην εξουσία», κατέληξε, επαναφέροντας στο επίκεντρο τη συζήτηση για τα όρια και την ποιότητα του δημόσιου πολιτικού λόγου.