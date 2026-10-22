Θεσσαλονίκη: Χωρίς ρεύμα το ιστορικό κέντρο της πόλης – Εκτός λειτουργίας οι σηματοδότες

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης γύρω στις 6.30 το πρωί. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σηματοδότες και ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους, ενώ συνεργεία βρίσκονται στο σημείο χωρίς να είναι γνωστός ο χρόνος αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κλήσεις στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας.

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Θεσσαλονίκη - Λευκός Πύργος - Τροχονόμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται εδώ και σχεδόν μιάμιση ώρα το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
  • Η διακοπή σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το πρωί λόγω βλάβης σε δίκτυο υψηλής τάσης, με τον χρόνο αποκατάστασης να παραμένει άγνωστος.
  • Σηματοδότες και ο φωτισμός σε κεντρικούς δρόμους τέθηκαν εκτός λειτουργίας, χωρίς να έχουν αναφερθεί κλήσεις για βοήθεια στην Πυροσβεστική.

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Διακοπή ρεύματος υπάρχει στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης (22/10) και εκτιμάται ότι οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο υψηλής τάσης.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Εκτός λειτουργίας οι σηματοδότες

Η διακοπή έχει επηρεάσει τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας, καθώς και τον φωτισμό σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις για παροχή βοήθειας που να σχετίζονται με το περιστατικό.

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