Θεσσαλονίκη: Χωρίς ρεύμα το ιστορικό κέντρο της πόλης – Εκτός λειτουργίας οι σηματοδότες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διακοπή ρεύματος υπάρχει στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης (22/10) και εκτιμάται ότι οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο υψηλής τάσης.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Εκτός λειτουργίας οι σηματοδότες

Η διακοπή έχει επηρεάσει τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας, καθώς και τον φωτισμό σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις για παροχή βοήθειας που να σχετίζονται με το περιστατικό.