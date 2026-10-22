Ένα χρυσό φύλλο αφιερωμένο σε ξένο θεό «δείχνει» Έλληνα έμπορο που πιθανώς τροφοδοτούσε τον ρωμαϊκό στρατό

Ένα ταξίδι στον χρόνο, στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, φέρνει στο φως μια συναρπαστική ιστορία εμπορίου, πίστης και στρατιωτικής ζωής από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην καρδιά της σημερινής Γεωργίας, εκεί που κάποτε χτυπούσε ο παλμός της ρωμαϊκής φρουράς στην Άψαρο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα σπάνιο κειμήλιο που συνδέει διαφορετικούς πολιτισμούς με έναν αναπάντεχο τρόπο.

Ένα χρυσό ανάθημα σε σχήμα φύλλου, το οποίο βρέθηκε σε ρωμαϊκό οχυρό στη Γεωργία, φέρει ένα ελληνικό όνομα και μια αφιέρωση στον Δολιχαίο Δία (Jupiter Dolichenus), έναν θεό από τη νοτιοανατολική Ανατολία που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους λεγεωνάριους.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι ο δωρητής μπορεί να ήταν ένας πλούσιος Έλληνας έμπορος, ήδη γνωστός από ευρήματα στην Κριμαία. Πριν από περίπου 1.900 χρόνια, ένας άνδρας με το όνομα Θρασυμήδης πρόσφερε ένα λεπτό φύλλο χρυσού σε έναν θεό που δεν ήταν ούτε Έλληνας ούτε Ρωμαίος. Η θεότητα προερχόταν από τις παραμεθόριες περιοχές της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Το ανάθημα αφέθηκε μέσα σε ένα οχυρό του ρωμαϊκού στρατού στις ανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στη σημερινή Γεωργία, και παρέμεινε εκεί μέχρι που το έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι. Το εύρημα ήρθε στο φως στην Άψαρο (σημερινό Γκόνιο), μια τοποθεσία που ανασκάπτεται από μια πολωνο-γεωργιανή ομάδα.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Ραντόσλαβ Καρασίεβιτς-Στσιπιόρσκι (Radosław Karasiewicz-Szczypiorski) από το Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και ο Λάσα Ασλανισβίλι (Lasha Aslanishvili) από την υπηρεσία πολιτιστικής κληρονομιάς της Ατζαρίας, της γεωργιανής περιφέρειας όπου βρίσκεται η τοποθεσία. Η πλακέτα ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφική περίοδο του 2024.

Η αποκρυπτογράφηση της επιγραφής: Τι αποκάλυψε η νέα μελέτη του 2026

Το νέο στοιχείο είναι η προσεκτική ανάγνωση της επιγραφής της, η οποία δημοσιεύτηκε το 2026 στο περιοδικό Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, το οποίο ειδικεύεται σε αρχαία κείμενα γραμμένα σε πάπυρο, πέτρα και μέταλλο.

Τη μελέτη υπογράφουν οι Καρασίεβιτς-Στσιπιόρσκι, Ασλανισβίλι, Αγκνιέσκα Γκιζίνσκα (Agnieszka Gizińska), Νατάλια Λόκλεϊ (Natalia Lockley) και Άνταμ Γουκασέβιτς (Adam Łukaszewicz). Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η αφιέρωση απευθύνεται στον “Δολιχαίο Θεό“, σύμφωνα με τη σύνοψη του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, και αποκαλύπτει το όνομα του δωρητή.

Ένα δώρο-υπόσχεση στους θεούς

Η πλακέτα αποτελεί ένα ex-voto: ένα δώρο που προσφερόταν σε μια θεότητα για την εκπλήρωση μιας προηγούμενης υπόσχεσης (ένα τάμα). Κάποιος ζήτησε βοήθεια και προσέφερε κάτι σε αντάλλαγμα. Εάν ο θεός ανταποκρινόταν, το χρέος ξεπληρωνόταν με ένα ανάθημα σαν κι αυτό. Θα μπορούσε να είναι μια πράξη ευχαριστίας για μια χάρη που έλαβε ή για μια προσευχή που εισακούστηκε.

Ο συγκεκριμένος λόγος πίσω από το δώρο του Θρασυμήδη παραμένει άγνωστος Το εύρημα είναι λεπτό και έχει το σχήμα ενός σχηματοποιημένου φύλλου, αρκετά μικρό ώστε να χωράει στην παλάμη ενός χεριού. Είναι γραμμένο στα ελληνικά, τη γλώσσα που ήταν κατανοητή από τη μια άκρη της ρωμαϊκής Ανατολής έως την άλλη. Οι επιγραφές κάθε είδους σπανίζουν στην Άψαρο, γεγονός που καθιστά ένα όνομα πάνω σε μια χρυσή πλακέτα ακόμη πιο πολύτιμο.

Ο αποδέκτης του αναθήματος γεννήθηκε στη Δολίχη, μια πόλη στη νοτιοανατολική Τουρκία κοντά στο σημερινό Γκαζιαντέπ και όχι μακριά από τα συριακά σύνορα. Εκεί ήταν ένας τοπικός θεός που συνδεόταν με τη βροντή. Οι ελληνόφωνοι συνέχισαν να τον αποκαλούν “Θεό της Δολίχης” (Δολιχαίο), διατηρώντας ανέπαφη την αρχική του ταυτότητα.

Οι Ρωμαίοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία: τον ταύτισαν με τον ύπατο θεό τους και τον ονόμασαν Jupiter Optimus Maximus Dolichenus (δηλαδή, “Ιούπιτερ/Ζευς, ο Άριστος και Μέγιστος, της Δολίχης”).

Απεικονιζόταν ένοπλος και όρθιος πάνω σε έναν ταύρο, ενώ τόσο ο ταύρος όσο και ο αετός -το πουλί του Ιούπιτερ– αποτελούν τα πιο γνωστά του σύμβολα.

Η λατρεία του έφτασε στο απόγειό της κατά το δεύτερο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ. και τις αρχές του 3ου. Το γιατί ένας θεός από την Ανατολή έγινε τόσο δημοφιλής στους Ρωμαίους στρατιώτες παραμένει εν μέρει κατανοητό, με τον Καρασίεβιτς-Στσιπιόρσκι να επισημαίνει ότι οι λόγοι δεν είναι απολύτως σαφείς.

Η Άψαρος απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τη Δολίχη, μια απόσταση σχετικά κοντινή για τα δεδομένα της αυτοκρατορίας. Ο ερευνητής βλέπει σε αυτή την απόσταση ένα πιθανό στοιχείο: Μιλάμε για την Άψαρο, δηλαδή το έδαφος της σημερινής Γεωργίας, η οποία βρίσκεται σχετικά κοντά στην αρχική κοιτίδα της λατρείας.

Αυτό ίσως αποτελεί ένδειξη ότι αυτή ήταν η διαδρομή μέσω της οποίας η λατρεία μετακινήθηκε δυτικότερα. Ο ίδιος έχει δηλώσει επίσης ότι ελπίζει οι μελλοντικές ανασκαφικές περίοδοι να επιβεβαιώσουν ότι η ανατολική επιρροή εξαπλώθηκε προς τα δυτικά και τα βόρεια, μέσω στρατιωτών που πέρασαν προσωρινά από το οχυρό.

Άψαρος: Το οχυρό που έθεσε υπό το βλέμμα του ο Ρωμαίος κυβερνήτης

Το Γκόνιο βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα νότια του Μπατούμι, δίπλα στις εκβολές του ποταμού Τσορόχι, στη νοτιοανατολική γωνία της Μαύρης Θάλασσας. Οι Ρωμαίοι έχτισαν ένα οχυρό εδώ επί Νέρωνα (βασίλεψε το 54–68 μ.Χ.), το οποίο παρέμεινε σε χρήση καθ’ όλο τον 2ο αιώνα και το πρώτο μισό του 3ου.

Αποστολή του ήταν να επιβλέπει τα σύνορα με το βασίλειο της Ιβηρίας στον Καύκασο -το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Ιβηρική Χερσόνησο (της Ισπανίας/Πορτογαλίας), σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο και τον Αρριανό. Ο Αρριανός ήταν ένας Έλληνας συγγραφέας που διοικούσε την επαρχία της Καππαδοκίας (στην κεντρική Τουρκία) επί Αυτοκράτορα Αδριανού.

Γύρω στο 131–132 μ.Χ. περιόδευσε σε αυτή την ακτή και έγραψε μια αναφορά για τον αυτοκράτορά του, τον “Περίπλου του Ευξείνου Πόντου“. Στην Άψαρο, όπως αναφέρει ο ίδιος, πλήρωσε τα στρατεύματα και επιθεώρησε τα όπλα, τα τείχη, την τάφρο, τους ασθενείς και τις προμήθειες. Εκεί στάθμευαν πέντε σπείρες.

Μια σπείρα ήταν μια μονάδα μερικών εκατοντάδων ανδρών, επομένως, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού, η φρουρά αριθμούσε μεταξύ 1.000 και 2.500 στρατιωτών -μια μεγάλη δύναμη για ένα τόσο απομακρυσμένο φυλάκιο. Ο Αρριανός προσθέτει και μια πινελιά μύθου. Η τοποθεσία, όπως γράφει, ονομαζόταν κάποτε Άψυρτος, από τον αδελφό της Μήδειας, ο οποίος, σύμφωνα με τον μύθο του Ιάσονα και των Αργοναυτών, δολοφονήθηκε στην Κολχίδα, την περιοχή του Χρυσόμαλλου Δέρατος.

Ο τάφος του, αναφέρει ο Αρριανός, εξακολουθούσε να επιδεικνύεται στους επισκέπτες. Η πολωνο-γεωργιανή ομάδα πραγματοποιεί ανασκαφές στο σημείο από το 2014. Ανάμεσα στα ευρήματά τους είναι η κατοικία του διοικητή, η οποία διαθέτει ψηφιδωτά δάπεδα.

Έχουν επίσης εντοπίσει ενσφράγισμα κεραμίδια στέγης, τα οποία αποδεικνύουν ότι σπείρες της 5ης Μακεδονικής Λεγεώνας (Legio V Macedonica) έφτασαν στο οχυρό τη δεκαετία του 130 μ.Χ. Η λεγεώνα ήταν η κύρια μαχητική μονάδα του ρωμαϊκού στρατού και η σφραγίδα φανερώνει ποιο σώμα κατασκεύασε το κεραμίδι.

Αετός, ταύρος και ένας χαμένος ναός: Τα σύμβολα ενός μυστηριώδους θεού

Η πλακέτα δεν είναι το μοναδικό ίχνος του Δολιχαίου Δία στην Άψαρο. Σε κοντινή απόσταση, η ομάδα ανακάλυψε ένα χάλκινο αγαλματίδιο που απεικονίζει έναν αετό καθισμένο στην πλάτη ενός ταύρου —έναν συνδυασμό που παραπέμπει ευθέως στον συγκεκριμένο θεό.

Το αγαλματίδιο προσέφερε ένα στοιχείο μέσω της εικονογραφίας, ενώ η επιγραφή παρέχει πλέον την πρώτη άμεση γραπτή μαρτυρία για τη λατρεία του στο οχυρό. Συνδυαστικά, τα δύο αυτά αντικείμενα υποδηλώνουν έντονα την ύπαρξη ενός ειδικού χώρου λατρείας, ίσως ενός παρεκκλησίου ή ενός ναού.

Στις ρωμαϊκές φρουρές, τέτοια ιερά ξεκινούσαν συχνά ως ιδιωτικές προσφορές από στρατιώτες, αξιωματικούς ή πολίτες που ήταν συνδεδεμένοι με το στρατόπεδο. Το ιερό της Αψάρου δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και η ανακάλυψή του αποτελεί έναν από τους στόχους της αρχαιολογικής ομάδας. Η χρονική συγκυρία έχει επίσης σημασία.

Τα ευρήματα συνδέονται με τις αρχές του 2ου αιώνα, επί Τραϊανού και Αδριανού, πολύ πριν από την περίοδο αιχμής της λατρείας του θεού. Αυτά τα πρώιμα ίχνη σε ένα φυλάκιο της Μαύρης Θάλασσας υποδηλώνουν ότι φρουρές σαν κι αυτή ενδέχεται να λειτούργησαν ως “σκαλοπάτια”, μεταφέροντας δοξασίες από την Ανατολή στη Δύση.

Τελικά, ο θεός ταξίδεψε μέχρι την άλλη άκρη της αυτοκρατορίας: Στο Τείχος του Αδριανού στη Βρετανία, ένα χάλκινο χέρι που συνδέεται με τη λατρεία του ήρθε στο φως στην τοποθεσία Βιντολάντα (Vindolanda).

Ποιος ήταν ο Θρασυμήδης; Το προφίλ του μυστηριώδους δωρητή

Οι συγγραφείς της μελέτης εμφανίζονται επιφυλακτικοί: Η προέλευση και ο ρόλος του δωρητή παραμένουν άγνωστα. Το όνομα είναι ελληνικό και δεν ήταν συνηθισμένο κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Έχει επίσης έναν ομηρικό αντίλαλο, καθώς ο Θρασυμήδης είναι ένας από τους γιους του Νέστορα στην Ιλιάδα, αν και αυτό δεν μας λέει τίποτα για τον άνδρα στην Άψαρο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Καρασίεβιτς-Στσιπιόρσκι πρότεινε μια υπόθεση βασισμένη στις πηγές, η οποία τον συνδέει με μια προσωπικότητα που οι ιστορικοί γνωρίζουν ήδη από την Ταυρική Χερσόνησο στην Κριμαία.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: “Έχουμε να κάνουμε με έναν άνδρα που ήταν προηγουμένως γνωστός από τη Χερσόνησο ως ένας πλούσιος έμπορος που εισήγαγε και εξήγαγε αγαθά. Ήταν πιθανότατα προμηθευτής του ρωμαϊκού στρατού και συνεργαζόταν με την 5η Μακεδονική Λεγεώνα (Legio V Macedonica)”.

Η Χερσόνησος ήταν μια ελληνική αποικία στα περίχωρα της σημερινής Σεβαστούπολης, η οποία είχε ιδρυθεί αιώνες νωρίτερα από αποίκους από την Ηράκλεια την Ποντική, στη νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Το όνομα Θρασυμήδης εμφανίζεται σε επιγραφές από τη Χερσόνησο και από τη δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, και θεωρείται ότι η οικογένεια προερχόταν από την Ηράκλεια.

Σε μια επιγραφή της Χερσονήσου, το δημοτικό συμβούλιο (η Βουλή) είχε παραχωρήσει στον δικό της Θρασυμήδη το προνόμιο να εισάγει και να εξάγει αγαθά διά θαλάσσης απαλλαγμένος από δασμούς και φόρους. Αυτό υποδηλώνει ότι διέθετε δικά του πλοία και μια σημαντική περιουσία. Η σύνδεση με την Άψαρο προκύπτει από το στρατιωτικό πλαίσιο.

Μονάδες της 5ης Μακεδονικής Λεγεώνας (Legio V Macedonica) στάθμευαν στη Χερσόνησο, και σπείρες της ίδιας λεγεώνας στάλθηκαν στο οχυρό της Αψάρου τη δεκαετία του 130 μ.Χ., όπως δείχνουν τα ενσφράγιστα κεραμίδια. Ένας έμπορος που προμήθευε ήδη τους στρατιώτες θα μπορούσε να τους είχε ακολουθήσει στην ανατολική ακτή, περίπου 700 χιλιόμετρα μακριά.

Αυτό θα εξηγούσε πώς ένας πλούσιος άνθρωπος, συνδεδεμένος με τον στρατό, βρέθηκε στην Άψαρο και γιατί άφησε εκεί ένα τόσο ακριβό ανάθημα. Ωστόσο, η αμφιβολία που συνοδεύει κάθε ταυτοποίηση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ένα όνομα παραμένει: Το αν δηλαδή ο Θρασυμήδης της Χερσονήσου και εκείνος της Αψάρου ήταν το ίδιο πρόσωπο.

Μέχρι να εντοπιστεί ο ναός, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν η πλακέτα αφέθηκε εκεί από έναν στρατιώτη, έναν πολίτη από το περιβάλλον του οχυρού ή έναν πλοιοκτήτη από την Κριμαία.