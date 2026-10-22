Κλέλια Ανδριολάτου: Στη μεγάλη αγκαλιά των φίλων της

Η Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχθηκε τα 30 χρόνια της με ένα πάρτι γενεθλίων με θέα την Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό της τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mε μια γιορτή γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 χρόνια της και υποδέχθηκε την τέταρτη δεκαετία της ζωής της. Για την ηθοποιό, που δεν κρύβει την αγάπη της για τις δυνατές φιλίες, τα φετινά γενέθλια ήταν μια καλή αφορμή να συγκεντρώσει γύρω της τους ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Το σκηνικό ήταν ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό: ένα μπαλκόνι με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη, μουσική και φίλοι που, όπως έγραψε η ίδια, «γέμισαν την καρδούλα μου». Ανάμεσά τους και οι συνεργάτες της από την επιτυχημένη σειρά «Maestro». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιώργος Μπένος ήταν εκεί για να της ευχηθούν και να μοιραστούν μαζί της αυτή την ξεχωριστή βραδιά, στην οποία διασκέδασε με την ψυχή της.

Οι εορτασμοί, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, σε έναν άλλον τόπο που αγαπά ιδιαίτερα: το Πήλιο. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας, η ηθοποιός πέρασε στιγμές χαλάρωσης στη φύση, κάνοντας τις δικές της σκέψεις και ευχές για όσα φέρνει η νέα δεκαετία. Μαζί της βρέθηκε και η Μ. Καβογιάννη, η γυναίκα που ουσιαστικά τη μύησε στις ομορφιές του Πηλίου και με την οποία διατηρεί μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση.

Για την Κλέλια, άλλωστε, το Πήλιο είναι το προσωπικό της καταφύγιο, το μέρος όπου έρχεται πιο κοντά στη φύση και στον εαυτό της. Οπως έχει εξομολογηθεί, εκεί βρίσκει τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται για να ανακτά τις δυνάμεις της.

«Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου», έχει πει χαρακτηριστικά. Σε προσωπικό επίπεδο, η ηθοποιός φέρεται να διανύει μια νέα περίοδο στη ζωή της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει χωρίσει από τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου τέσσερα χρόνια. Οπως και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, έτσι και τώρα, οι δύο πλευρές έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.