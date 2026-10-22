Κλέλια Ανδριολάτου: Στη μεγάλη αγκαλιά των φίλων της

Η Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχθηκε τα 30 χρόνια της με ένα πάρτι γενεθλίων με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες από τη σειρά «Maestro», όπως τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τη Μαρία Καβογιάννη και τον Γιώργο Μπένο. Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει νωρίτερα με απόδραση χαλάρωσης στο προσωπικό της καταφύγιο στο Πήλιο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχθηκε τα 30 χρόνια της με ένα πάρτι γενεθλίων με θέα την Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες της από την επιτυχημένη σειρά «Maestro».
  • Οι εορτασμοί είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα στο Πήλιο, όπου η ηθοποιός πέρασε στιγμές χαλάρωσης στη φύση.
  • Σε προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός έχει χωρίσει από τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Κλέλια Ανδριολάτου υποδέχθηκε τα 30 χρόνια της με ένα πάρτι γενεθλίων με θέα την Ακρόπολη, έχοντας στο πλευρό της τους πιο κοντινούς της ανθρώπους.

Κλέλια Ανδριολάτου: «Με κουράζει όταν με ρωτάνε τι είναι για εμένα η ομορφιά»

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mε μια γιορτή γεμάτη αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεισε τα 30 χρόνια της και υποδέχθηκε την τέταρτη δεκαετία της ζωής της. Για την ηθοποιό, που δεν κρύβει την αγάπη της για τις δυνατές φιλίες, τα φετινά γενέθλια ήταν μια καλή αφορμή να συγκεντρώσει γύρω της τους ανθρώπους που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Αποφόρτιση από τα γυρίσματα με μαθήματα χορού σε λάτιν ρυθμούς

Το σκηνικό ήταν ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό: ένα μπαλκόνι με θέα τη φωτισμένη Ακρόπολη, μουσική και φίλοι που, όπως έγραψε η ίδια, «γέμισαν την καρδούλα μου». Ανάμεσά τους και οι συνεργάτες της από την επιτυχημένη σειρά «Maestro». Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη και ο Γιώργος Μπένος ήταν εκεί για να της ευχηθούν και να μοιραστούν μαζί της αυτή την ξεχωριστή βραδιά, στην οποία διασκέδασε με την ψυχή της.

Οι εορτασμοί, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, σε έναν άλλον τόπο που αγαπά ιδιαίτερα: το Πήλιο. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας, η ηθοποιός πέρασε στιγμές χαλάρωσης στη φύση, κάνοντας τις δικές της σκέψεις και ευχές για όσα φέρνει η νέα δεκαετία. Μαζί της βρέθηκε και η Μ. Καβογιάννη, η γυναίκα που ουσιαστικά τη μύησε στις ομορφιές του Πηλίου και με την οποία διατηρεί μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση.

Κλέλια Ανδριολάτου: Η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση για τον νέο της τηλεοπτικό ρόλο

Για την Κλέλια, άλλωστε, το Πήλιο είναι το προσωπικό της καταφύγιο, το μέρος όπου έρχεται πιο κοντά στη φύση και στον εαυτό της. Οπως έχει εξομολογηθεί, εκεί βρίσκει τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται για να ανακτά τις δυνάμεις της.

«Το Πήλιο είναι η θεραπευτική φωλιά μου», έχει πει χαρακτηριστικά. Σε προσωπικό επίπεδο, η ηθοποιός φέρεται να διανύει μια νέα περίοδο στη ζωή της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει χωρίσει από τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου τέσσερα χρόνια. Οπως και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, έτσι και τώρα, οι δύο πλευρές έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ