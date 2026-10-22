Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

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Με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τους 24 με 26 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς.