Μαϊάμι Χιτ – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 106-131: Οι 35 πόντοι του Αντετοκούνμπο δεν απέτρεψαν τη συντριβή

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Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, οι Μαϊάμι Χιτ δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρεμιέρας της νέας σεζόν του NBA, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 131-106 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε δυναμικό ξεκίνημα στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Χιτ, σημειώνοντας τους πρώτους οκτώ πόντους της νέας του ομάδας. Με 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, αποτέλεσε την κύρια επιθετική απειλή του Μαϊάμι, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους. Με εξαίρεση την τρίτη περίοδο, όταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο προσέφερε σημαντική επιθετική βοήθεια, πετυχαίνοντας εννέα από τους συνολικά 15 πόντους του, ο Αντετοκούνμπο δεν βρήκε την απαιτούμενη στήριξη από τους συμπαίκτες του.

Το Μαϊάμι παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες στην αμυντική του λειτουργία και κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο, με αποτέλεσμα η διαφορά να διευρυνθεί και η ήττα να πάρει διαστάσεις συντριβής.

Στην αντίπερα όχθη, οι Τίμπεργουλβς είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double και οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση.

Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τη Μινεσότα σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε έξι ασίστ.

Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, έχοντας 13 εύστοχα σουτ σε 19 προσπάθειες εντός πεδιάς (68,4%) και 9/14 βολές. Παράλληλα, μάζεψε έξι ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ σε 29 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Ο Έρικ Σποέλστρα απέσυρε τον Έλληνα άσο στον πάγκο περίπου επτά λεπτά πριν από τη λήξη, όταν η διαφορά είχε φτάσει στους 22 πόντους και ο παίκτης είχε χρεωθεί με πέμπτο φάουλ, με τον Αντετοκούνμπο να παραμένει εκτός αγώνα μέχρι το τέλος.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-34, 59-69, 81-99, 106-131