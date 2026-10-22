Κιρσοί στα πόδια: Ποιες είναι οι αιτίες και πώς να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς

Οι κιρσοί στα πόδια είναι ένα συχνό φλεβικό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύονται από πόνο, πρήξιμο και άλλα συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας. Η εμφάνισή τους συνδέεται με τη δυσλειτουργία των φλεβικών βαλβίδων, ενώ παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, η ηλικία, οι ορμονικές αλλαγές και η παρατεταμένη ορθοστασία μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Παρότι δεν είναι πάντα δυνατό να προληφθούν, υπάρχουν συνήθειες που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και να περιορίσουν την επιβάρυνση των φλεβών. Ποια είναι τα συχνότερα αίτια των κιρσών, ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή και τι συνιστούν οι γιατροί για την προστασία της φλεβικής υγείας;

Κιρσοί στα πόδια: Οι πιθανές αιτίες και πώς να τους αποφύγετε, σύμφωνα με γιατρούς

Με την αισθητή διογκωμένη και ανάγλυφη όψη τους κάτω από το δέρμα, οι κιρσοί (διευρυμένες φλέβες) αναγνωρίζονται εύκολα — και είναι ιδιαίτερα συχνοί. Στην πραγματικότητα, σχεδόν ένας στους τέσσερις ενήλικες εμφανίζει κιρσούς, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation.

Οι κιρσοί μπορεί να είναι ακίνδυνοι, αλλά συχνά προκαλούν ενόχληση ή αποτελούν σημάδι επιδείνωσης μιας φλεβικής νόσου. «Μία από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις είναι ότι οι κιρσοί αποτελούν καθαρά αισθητικό πρόβλημα», εξηγεί ο Dr. Joseph Daibes, Καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Lenox Hill. «Στην πραγματικότητα, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ενός υποκείμενου κυκλοφορικού προβλήματος που ενδέχεται να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου».

Η εμφάνιση αυτών των διευρυμένων φλεβών κάτω από το δέρμα προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια των κιρσών και τα μέτρα πρόληψης που μπορείτε να λάβετε. Παρόλο που η κληρονομικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο, υπάρχουν επιπλέον παράγοντες κινδύνου — ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να τροποποιηθούν. Ακολουθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που πρέπει να γνωρίζετε.

Τι προκαλεί τους κιρσούς στα πόδια και πώς να τους αναγνωρίσετε

Η ανάπτυξη των κιρσών οφείλεται σε διάφορες αιτίες. «Οι κιρσοί δημιουργούνται όταν οι μικρές, μονόδρομες βαλβίδες στο εσωτερικό των φλεβών σταματούν να λειτουργούν σωστά», αναφέρει ο Dr. Daibes. «Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτές οι βαλβίδες βοηθούν στην προώθηση του αίματος από τα πόδια πίσω προς την καρδιά». Όταν οι βαλβίδες εξασθενήσουν ή υποστούν βλάβη, το αίμα παλινδρομεί και λιμνάζει στα κάτω άκρα, αυξάνοντας την πίεση μέσα στις φλέβες.

«Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η αυξημένη πίεση — γνωστή και ως χρόνια φλεβική ανεπάρκεια — προκαλεί τη διόγκωση, τη συστροφή και την εμφάνιση των φλεβών κάτω από την επιφάνεια του δέρματος», εξηγεί ο Dr. Christopher Yi, Αγγειοχειρουργός στο MemorialCare Orange Coast Medical Center. Οι κιρσοί μπορεί να έχουν μπλε, μωβ ή το χρώμα του δέρματος και συνήθως μοιάζουν με ανάγλυφα «σχοινιά».

Οι κιρσοί εμφανίζονται συχνότερα στα πόδια, καθώς οι φλέβες των κάτω άκρων χρειάζεται να διοχετεύσουν το αίμα προς την καρδιά ενάντια στη βαρύτητα, σημειώνει η Dr. Michelle Taubman, Αγγειοχειρουργός στο Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute. «Οι κιρσοί μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε, ωστόσο ορισμένα άτομα τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο», προσθέτει.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση κιρσών

Σύμφωνα με την Dr. Taubman, οι κυριότεροι παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες να εμφανίσετε κιρσούς είναι:

Οικογενειακό ιστορικό: Κληρονομική προδιάθεση για κιρσούς και φλεβικά προβλήματα.

Ηλικία: Η φυσιολογική φθορά των φλεβικών βαλβίδων με την πάροδο των ετών.

Ορμονικές αλλαγές: Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Παχυσαρκία: Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί πρόσθετη πίεση στις φλέβες των ποδιών.

Παρατεταμένη ορθοστασία ή καθιστική ζωή: Επαγγέλματα που απαιτούν πολύωρη ορθοστασία ή ακινησία (π.χ. νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί).

Ιστορικό θρομβώσεων: Προηγούμενο επεισόδιο θρόμβωσης στα κάτω άκρα.

Πώς να προλάβετε τους κιρσούς και τις φλέβες στα πόδια

Συμβουλές από ειδικούς για την πρόληψη της φλεβικής ανεπάρκειας και τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε.

Υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης κιρσών, παρόλο που η πλήρης πρόληψή τους δεν είναι πάντα εφικτή. Για να περιορίσετε τις πιθανότητες εμφάνισης κιρσών, συνιστώνται τα εξής:

Διατηρήστε ένα υγιές σωματικό βάρος: Η διαχείριση του βάρους μειώνει την πίεση στις φλέβες των κάτω άκρων.

Ασκηθείτε τακτικά: Η σωματική δραστηριότητα ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια.

Αποφύγετε την παρατεταμένη ακινησία: Μην μένετε στην ίδια θέση (καθιστή ή όρθια) για πολλές ώρες.

Φορέστε κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης: Βοηθούν στη σωστή ροή του αίματος προς την καρδιά.

Ανασηκώστε τα πόδια σας: Η ανύψωση των κάτω άκρων ξεκουράζει τα πόδια και μειώνει το πρήξιμο (οίδημα) και τη δυσφορία.

Επιπλέον, ο Dr. Joshua Zeichner, Διευθυντής Αισθητικής και Κλινικής Έρευνας στο Νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, προτείνει να «αποφεύγετε την υπερβολική καταπόνηση των ποδιών, συμπεριλαμβανομένου του σταυρώματος των ποδιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα», ώστε να μειώσετε περαιτέρω τον κίνδυνο.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό για τους κιρσούς

Η εξωτερική εικόνα δεν αποκαλύπτει πάντα το μέγεθος του προβλήματος. «Η εμφάνιση των κιρσών είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας», εξηγεί ο Dr. Daibes. «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς αισθάνεστε τα πόδια σας και αν υπάρχουν σημάδια υποκείμενης φλεβικής νόσου».

Ο ίδιος συνιστά να είστε σε ετοιμότητα αν παρατηρήσετε συμπτώματα φλεβικής ανεπάρκειας όπως:

Επίμονο αίσθημα βάρους ή πόνου στα πόδια

Πρήξιμο (οίδημα) ή παλμό (pulse/throbbing)

Φαγούρα (κνησμό)

Νυχτερινές κράμπες

Αν εντοπίσετε κάποιο από αυτά τα σημάδια, συνιστάται η επίσκεψη σε έναν εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό ή ειδικό φλεβολόγο για αξιολόγηση.

Σημάδια που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση

«Ακόμη πιο ανησυχητικά ευρήματα περιλαμβάνουν τον αποχρωματισμό του δέρματος γύρω από τους αστραγάλους, τη σκλήρυνση ή φλεγμονή του δέρματος, καθώς και πληγές (έλκη) που αργούν να ουλωθούν», τονίζει ο Dr. Daibes. «Αυτές οι ενδείξεις υποδηλώνουν πιο προχωρημένη φλεβική ανεπάρκεια».

Γενικά, αν παρατηρήσετε διογκωμένες φλέβες ή κιρσούς, οι ειδικοί συνιστούν να μην αμελήσετε τον ιατρικό έλεγχο. «Μην περιμένετε να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές για να εξετάσετε τις φλέβες σας», καταλήγει ο γιατρός.