Σεούλ προς Πιονγιάνγκ: Έκκληση για μέτρα αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσει συνομιλίες για τη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενου τυχαίου στρατιωτικού επεισοδίου. Η έκκληση της Σεούλ καταγράφεται εν μέσω αυξημένης έντασης, καθώς η Πιονγιάνγκ έχει διακόψει τη λειτουργία της στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας. Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει διακηρύξει ότι δεν επιδιώκει πλέον τον διάλογο ή την επανένωση, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα «εχθρό».

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Διεθνή Νέα

Σεούλ προς Πιονγιάνγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσει συνομιλίες για τη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενου τυχαίου στρατιωτικού επεισοδίου.
  • Η έκκληση της Σεούλ πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η Πιονγιάνγκ έχει διακόψει τη λειτουργία της στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα.
  • Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει διακηρύξει ότι δεν επιδιώκει πλέον τον διάλογο ή την επανένωση με τη χώρα, την οποία χαρακτηρίζει «εχθρό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσει συνομιλίες για τη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενου τυχαίου στρατιωτικού επεισοδίου.

Η έκκληση της Σεούλ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η Πιονγιάνγκ έχει διακόψει τη λειτουργία της στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει διακηρύξει ότι δεν επιδιώκει πλέον τον διάλογο ή την επανένωση με τη χώρα, την οποία χαρακτηρίζει «εχθρό».

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