Σεούλ προς Πιονγιάνγκ: Έκκληση για μέτρα αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα

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Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσει συνομιλίες για τη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενου τυχαίου στρατιωτικού επεισοδίου.

Η έκκληση της Σεούλ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η Πιονγιάνγκ έχει διακόψει τη λειτουργία της στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει διακηρύξει ότι δεν επιδιώκει πλέον τον διάλογο ή την επανένωση με τη χώρα, την οποία χαρακτηρίζει «εχθρό».