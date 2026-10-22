Σεούλ προς Πιονγιάνγκ: Έκκληση για μέτρα αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τη Βόρεια Κορέα να ξεκινήσει συνομιλίες για τη λήψη μέτρων αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα, με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενου τυχαίου στρατιωτικού επεισοδίου.
Η έκκληση της Σεούλ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς η Πιονγιάνγκ έχει διακόψει τη λειτουργία της στρατιωτικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα.
Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει διακηρύξει ότι δεν επιδιώκει πλέον τον διάλογο ή την επανένωση με τη χώρα, την οποία χαρακτηρίζει «εχθρό».
North Korea’s Kim Yo Jong warns South Korea, says border loudspeakers to be ready within days https://t.co/yn8MjXjArZ https://t.co/yn8MjXjArZ
— Reuters (@Reuters) October 22, 2026