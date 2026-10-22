Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Πλήγματα και στο Λίπετσκ από επιδρομή ουκρανικών drones

Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε το Κίεβο προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ. Οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις σημειώνονται εν μέσω διπλωματικών επαφών του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με ηγετικά στελέχη σε Ουκρανία και Ρωσία. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά.

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Διεθνή Νέα

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα, μετά από προηγούμενο πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και εκτεταμένες ζημιές.
  • Την ίδια ώρα, πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ, όπου τραυματίστηκε ένας άνδρας και υπέστησαν ζημιές κτήρια κατοικιών και μια κλινική.
  • Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω διπλωματικών επαφών, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».

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Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση των πληγμάτων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα σε λίγες ώρες.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και την πρόκληση ζημιών σε κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και συνεργείο αυτοκινήτων.

Την ίδια ώρα, πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστησαν κτήρια κατοικιών και μια κλινική.

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά τις συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με ηγετικά στελέχη της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».

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