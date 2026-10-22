Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Πλήγματα και στο Λίπετσκ από επιδρομή ουκρανικών drones

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Νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων έπληξε το Κίεβο τα ξημερώματα, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση των πληγμάτων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα σε λίγες ώρες.

#BREAKING Russia launched a large-scale ballistic missile attack on Kyiv, with at least 25 missiles of various types reportedly used, primarily targeting energy infrastructure. No interceptions were reported, while a Zircon/Oniks-M cruise missile was also launched toward the city. — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) October 22, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr DBRS: Τι λέει ο οίκος για τα κεφαλαιακά μαξιλάρια των ελληνικών τραπεζών

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων και την πρόκληση ζημιών σε κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και συνεργείο αυτοκινήτων.

Την ίδια ώρα, πλήγματα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν στη ρωσική περιφέρεια του Λίπετσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστησαν κτήρια κατοικιών και μια κλινική.

⚠️ 🇷🇺 BREAKING -RUSSIA: Explosions are being reported in Lipetsk, western Russia, with sounds of drones and blasts reportedly heard in the area, according to Ukrainian monitoring channel @Exilenova_plus . The region has experienced repeated aerial alerts amid Ukrainian long-range drone operations against targets inside Russia. The cause of the latest explosions, possible targets and any damage remain unconfirmed. https://t.co/1Rw2sgfQbr — The Tectonic (@thetect0nic) October 21, 2026

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά τις συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με ηγετικά στελέχη της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».