Απειλές Μπουκέλε προς τις συμμορίες της Αϊτής μετά την απαγωγή τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών

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Στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση τεσσάρων Σαλβαδοριανών που απήχθησαν στην Αϊτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, εξαπολύοντας παράλληλα αυστηρές απειλές κατά των συμμοριών που φέρονται να ευθύνονται για την εξαφάνισή τους.

Οι τέσσερις άνδρες είναι μηχανικοί αεροσκαφών και συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών, η οποία έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η απαγωγή σημειώθηκε την Κυριακή, όταν οι τέσσερις Σαλβαδοριανοί δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους κατά την επιστροφή τους από αγορά στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς. Έκτοτε, η τύχη τους παραμένει άγνωστη.

Ο Μπουκέλε γνωστοποίησε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση των τεσσάρων απαχθέντων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Την ίδια στιγμή, δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στρατιωτικά οχήματα σε άγνωστη τοποθεσία, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

Απευθυνόμενος στους επικεφαλής των συμμοριών, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ προειδοποίησε ότι η επίθεση κατά των συμπατριωτών του δεν συγκρίνεται με όσα, όπως είπε, θα ακολουθήσουν.

«Έχουμε ήδη καθαρίσει με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα απέναντι στις ένοπλες ομάδες που δρουν στην Αϊτή.

Ο Μπουκέλε έχει αναγάγει σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του την καταπολέμηση των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, παρουσιάζοντας την εκστρατεία ασφαλείας της κυβέρνησής του ως επιτυχημένο παράδειγμα αντιμετώπισης της οργανωμένης εγκληματικότητας.

Η Αϊτή παραμένει σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση ασφαλείας, καθώς η πολιτική και οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και έχει ενισχύσει τη δράση ένοπλων συμμοριών.

Η βία περιλαμβάνει δολοφονίες, απαγωγές και σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά στρατολόγησης παιδιών από εγκληματικές οργανώσεις. Η δράση των συμμοριών έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα των αρχών να διατηρήσουν τον έλεγχο σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.