Απειλές Μπουκέλε προς τις συμμορίες της Αϊτής μετά την απαγωγή τεσσάρων Σαλβαδοριανών στρατιωτικών

Στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση τεσσάρων Σαλβαδοριανών που απήχθησαν στην Αϊτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, εξαπολύοντας παράλληλα αυστηρές απειλές κατά των συμμοριών που φέρονται να ευθύνονται για την εξαφάνισή τους.
Οι τέσσερις άνδρες είναι μηχανικοί αεροσκαφών και συμμετέχουν στη διεθνή Δύναμη Καταστολής Συμμοριών, η οποία έχει αναπτυχθεί στην Αϊτή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Η απαγωγή σημειώθηκε την Κυριακή, όταν οι τέσσερις Σαλβαδοριανοί δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους κατά την επιστροφή τους από αγορά στα περίχωρα της πρωτεύουσας, Πορτ-ο-Πρενς. Έκτοτε, η τύχη τους παραμένει άγνωστη.
Ο Μπουκέλε γνωστοποίησε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και την απελευθέρωση των τεσσάρων απαχθέντων μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ. Την ίδια στιγμή, δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στρατιωτικά οχήματα σε άγνωστη τοποθεσία, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.
Απευθυνόμενος στους επικεφαλής των συμμοριών, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ προειδοποίησε ότι η επίθεση κατά των συμπατριωτών του δεν συγκρίνεται με όσα, όπως είπε, θα ακολουθήσουν.
«Έχουμε ήδη καθαρίσει με τις συμμορίες στο Ελ Σαλβαδόρ και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα απέναντι στις ένοπλες ομάδες που δρουν στην Αϊτή.
Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:
Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen kòm travay prensipal fè evakyasyon medikal epi sove lavi moun, pa fè lagè.
Men, nou te kidnape yo yon fason lach pandan yo t ap retounen apre yo te fin achte manje nan yon makèt nan zòn nan.
Se poutèt sa, jodi a nou te lanse yon operasyon militè pou pote yo sekou. Nou gen yon sèl objektif: fè kat konpatriyòt nou yo retounen lakay yo vivan, san okenn mal.
Men, mwen vle pou nou menm, chèf gang yo, konprann yon bagay byen klè: atak jodi a pa anyen devan sa k ap vini si nou pa remèt toule kat otaj yo vivan.
Epi pa pran pawòl nou yo pou menas san fondman. Nou deja fini ak gang yo nan El Salvador, e nou kapab fini ak nou tou.
Nou toujou gen tan pou evite sa.
Remèt nou kat konpatriyòt nou yo vivan, san okenn mal, epi tout bagay ap retounen jan sa te ye anvan kidnaping lan.
Desizyon an nan men nou.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026
Ο Μπουκέλε έχει αναγάγει σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του την καταπολέμηση των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ, παρουσιάζοντας την εκστρατεία ασφαλείας της κυβέρνησής του ως επιτυχημένο παράδειγμα αντιμετώπισης της οργανωμένης εγκληματικότητας.
Η Αϊτή παραμένει σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση ασφαλείας, καθώς η πολιτική και οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης και έχει ενισχύσει τη δράση ένοπλων συμμοριών.
Η βία περιλαμβάνει δολοφονίες, απαγωγές και σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά στρατολόγησης παιδιών από εγκληματικές οργανώσεις. Η δράση των συμμοριών έχει περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα των αρχών να διατηρήσουν τον έλεγχο σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.