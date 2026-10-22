Παρέμβαση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έθεσε η Ελλάδα το ζήτημα της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξέλιξη αυτή στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ελληνική θέση παρουσίασε, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών διαβουλεύσεων των μελών του Συμβουλίου. Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε υπό την εθνική της ιδιότητα, με την Ελλάδα να ασκεί την προεδρία του οργάνου για τον συγκεκριμένο μήνα.

Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου

Κατά την παρέμβασή της, η Ελληνίδα διπλωμάτης ανέδειξε τους κινδύνους που, σύμφωνα με την Αθήνα, απορρέουν από την απόφαση του κοινοβουλίου της Ανατολικής Λιβύης, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να μεταβάλουν τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει», ήταν το μήνυμα που μετέφερε η ελληνική πλευρά, επισημαίνοντας ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν μπορούν να επανακαθορίζονται μέσω μονομερών αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη συζήτηση αποτελεί την πρώτη φορά που το ζήτημα τίθεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μέχρι σήμερα, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών είχαν αποτυπωθεί ενώπιον του ΟΗΕ μέσω επίσημων επιστολών και χαρτών, ενώ σχετικές αντιδράσεις είχαν διατυπώσει και άλλες χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Αίγυπτος και η Ιταλία.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γαλλία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχει χαρακτηρίσει άκυρο το μνημόνιο από το 2020.

Η Αθήνα επικαλείται τον διάλογο με τη Λιβύη

Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι έχει προσεγγίσει τις λιβυκές αρχές με καλή πίστη, συμμετέχοντας σε συνομιλίες με στόχο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Με τον τρόπο αυτό, η Αθήνα επανέλαβε ότι επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, η κ. Μπαλτά επανέφερε την πάγια ελληνική θέση υπέρ του τερματισμού των ξένων παρεμβάσεων στη Λιβύη. Όπως έχει υποστηρίξει η Ελλάδα και κατά τη διετή συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η χώρα πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει προς την πολιτική σταθερότητα χωρίς να μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Στήριξη στην ενότητα της Λιβύης με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα

Η Αθήνα επανέλαβε τη στήριξή της στην ενοποίηση των λιβυκών θεσμών και στην προώθηση μιας πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση της χώρας.

Ωστόσο, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιδιώκονται εις βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών. Η ελληνική θέση, όπως διατυπώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι ότι η σταθερότητα της Λιβύης δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσω ενεργειών που δημιουργούν αστάθεια πέρα από τα σύνορά της.

Με την παρέμβασή της, η Ελλάδα επιδίωξε να αναδείξει σε διεθνές επίπεδο τις νομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου, επαναφέροντας στο επίκεντρο την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ