Λιβύη: Στη Βεγγάζη οι δύο γυναίκες που απελευθερώθηκαν έπειτα από 18 μήνες αιχμαλωσίας στον Νίγηρα

Στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, έφθασαν μία Αυστριακή και μία Ελβετίδα, οι οποίες απελευθερώθηκαν έπειτα από 18 μήνες αιχμαλωσίας στον Νίγηρα, σύμφωνα με δηλώσεις δύο αξιωματούχων την Τετάρτη, υπό τον όρο της ανωνυμίας τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αυστριακές αρχές, η Εύα Γκ., ηλικίας άνω των 70 ετών, είχε απαχθεί στην πόλη Αγκαντέζ του Νίγηρα τον Ιανουάριο του 2025. Ελάχιστες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές σχετικά με το ποια οργάνωση την κρατούσε ή ποιες ήταν οι αξιώσεις των απαγωγέων της. Η γυναίκα είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Νίγηρα εδώ και πολλά χρόνια.

Η Ελβετίδα απήχθη τον Απρίλιο του 2025. Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών δεν δημοσιοποίησε το όνομά της.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι γυναίκες θα παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές των χωρών τους μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Υπογράμμισαν ότι η επιχείρηση τελούσε υπό την επίβλεψη του Σαντάμ Χαφτάρ, γιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ασκεί την εξουσία στην ανατολική και νότια Λιβύη.

Ο Νίγηρας, όπως και οι γειτονικές χώρες, το Μάλι και η Μπουρκίνα Φάσο, βρίσκεται αντιμέτωπος με τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Οι συγκρούσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια άλλους στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ κατά την τελευταία δεκαετία.