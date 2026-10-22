«Κενά ασφαλείας» στην PHP: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας κυβερνητικών ιστοτόπων σε πολλές χώρες

Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ιστοτόπων τους προχώρησαν κυβερνήσεις ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και να εγκατασταθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας. Κράτη όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και αξιολογούν πιθανές επιπτώσεις στα συστήματά τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα περιστατικά παραβίασης.

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Διεθνή Νέα

«Κενά ασφαλείας» στην PHP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ιστοτόπων τους προχώρησαν κυβερνήσεις ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP.
  • Γερμανία, Βέλγιο και Τσεχία απενεργοποίησαν προσωρινά κρατικές ιστοσελίδες αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους και την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας.
  • Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κάλεσε σε άμεση λήψη των ενημερώσεων, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στα κυβερνητικά συστήματα και τις κρίσιμες υποδομές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ιστοτόπων τους προχώρησαν την Τετάρτη (21/10) κυβερνήσεις ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κενά ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP και να εγκατασταθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Γερμανίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι απενεργοποίησε προσωρινά πολλές ιστοσελίδες, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο συμβάν, διαβεβαίωσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου ανέφερε επίσης ότι το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της χώρας δεν έχει καταγράψει επιθέσεις σε βελγικούς ιστοτόπους, όμως κατέβασε ιστοσελίδες καθώς υπήρξαν αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά ασφαλείας.

Η κυβέρνηση της Τσεχίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι κατέβασε την επίσημη ιστοσελίδα της ώστε να την επικαιροποιήσει εισάγοντας τις ενημερώσεις ασφαλείας που εισηγήθηκαν οι δημιουργοί της PHP.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων να ελέγξουν αν χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και να κατεβάσουν τις ενημερώσεις ασφαλείας αμέσως. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, το προσωρινό κλείσιμο του ιστοτόπου είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για να περιοριστεί ο κίνδυνος, ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο Λευκός Οίκος εξάλλου, που ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για το κενό ασφαλείας από τις 16 Οκτωβρίου, ανέφερε ότι εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στα κυβερνητικά συστήματα και στις κρίσιμες υποδομές και συνεργάζεται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τα κορυφαία εργαστήρια πληροφορικής για να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας.

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