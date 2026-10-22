Λίβανος: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις στον νότο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας έντονους κρότους και δονήσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), πλήγματα σημειώθηκαν μεταξύ άλλων στην Κφαρ Τεμπνίτ, την Αΐν αλ-Σαμαχίγια, τη Χαντάθα και το Ουάντι αλ-Σαλούκι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
  • Εκρήξεις μεγάλης ισχύος σημειώθηκαν στην Κφαρ Τεμπνίτ και στην Αΐν αλ-Σαμαχίγια, ενώ ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τη Χαντάθα και το Ουάντι αλ-Σαλούκι.
  • Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

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Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ, έπειτα από ενέργεια των ισραηλινών δυνάμεων.

Παράλληλα, έκρηξη μεγάλης ισχύος καταγράφηκε λίγο πριν ή γύρω στα μεσάνυχτα στην περιοχή Αΐν αλ-Σαμαχίγια, στα περίχωρα της Ζάουταρ αλ-Σαρκίγια.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν έντονους κρότους και δονήσεις που έγιναν αισθητές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Χαντάθα και στην περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, κοντά στην Τσακρά, όπως μετέδωσε το NNA.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

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