Λίβανος: Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις στον νότο

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Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ, έπειτα από ενέργεια των ισραηλινών δυνάμεων.

Παράλληλα, έκρηξη μεγάλης ισχύος καταγράφηκε λίγο πριν ή γύρω στα μεσάνυχτα στην περιοχή Αΐν αλ-Σαμαχίγια, στα περίχωρα της Ζάουταρ αλ-Σαρκίγια.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν έντονους κρότους και δονήσεις που έγιναν αισθητές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Την ίδια ώρα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Χαντάθα και στην περιοχή Ουάντι αλ-Σαλούκι, κοντά στην Τσακρά, όπως μετέδωσε το NNA.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.