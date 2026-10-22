Ωμός εκβιασμός 47χρονης στη Χαλκίδα: Ο σύντροφός της κατέγραφε κρυφά επί δύο χρόνια ερωτικές τους στιγμές – Τις έστειλε στο Viber της

Ένας 47χρονος στη Χαλκίδα κατέγραφε κρυφά τη σύντροφό του επί δύο χρόνια, από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2026, χρησιμοποιώντας το υλικό ως μέσο εκφοβισμού. Η γυναίκα εντόπισε τα βίντεο και υβριστικά μηνύματα σε εφαρμογή συνομιλιών και προχώρησε άμεσα σε επίσημη έγκληση στις αρχές. Οι αστυνομικοί διεξάγουν προανάκριση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων ψηφιακών πειστηρίων και αναζητούν τον άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 47χρονος στη Χαλκίδα κατέγραφε κρυφά τη σύντροφό του επί δύο ολόκληρα χρόνια, πραγματοποιώντας λήψεις εν αγνοία της από τον Απρίλιο του 2024 έως και τον Ιούλιο του 2026.
  • Ο φερόμενος ως δράστης απέστειλε στο Viber της γυναίκας οπτικοακουστικό υλικό από τις ερωτικές τους συνευρέσεις μαζί με σωρεία υβριστικών μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας τα ως μέσο εκφοβισμού.
  • Το θύμα προχώρησε άμεσα σε επίσημη έγκληση, με τις αρχές να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Σοβαρή υπόθεση παραβίασης της ιδιωτικότητας αποκαλύφθηκε στη Χαλκίδα, με έναν 47χρονο να φέρεται ότι κατέγραφε κρυφά τη σύντροφό του επί δύο ολόκληρα χρόνια, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το σχετικό υλικό ως μέσο εκφοβισμού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, η υπόθεση έλαβε διαστάσεις το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 47χρονη γυναίκα άνοιξε εφαρμογή συνομιλιών (Viber) στο κινητό της τηλέφωνο και αντίκρισε το επίμαχο υλικό.

Ο φερόμενος ως δράστης διαμένει στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα αλλά σε διαφορετικό διαμέρισμα με το θύμα και ήταν αυτός που δεν δίστασε να της αποστείλει οπτικοακουστικό υλικό από τις ερωτικές τους συνευρέσεις.

Από τα στοιχεία της καταγγελίας προκύπτει πως οι συγκεκριμένες λήψεις είχαν πραγματοποιηθεί εντελώς εν αγνοία της γυναίκας και χωρίς καμία απολύτως συγκατάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

Το χρονικό πλαίσιο της παράνομης βιντεοσκόπησης εκτείνεται από τον Απρίλιο του 2024 έως και τον Ιούλιο του 2026, δείχνοντας μία συνεχή και μεθοδευμένη δράση του 47χρονου. Η αποστολή των βίντεο συνοδευόταν επίσης από σωρεία υβριστικών μηνυμάτων, εντείνοντας κατακόρυφα την ψυχολογική πίεση προς την παθούσα.

Νωρίς το πρωί της επομένης ημέρας, η γυναίκα πέρασε το κατώφλι της αρμόδιας υπηρεσίας, προχωρώντας άμεσα σε επίσημη έγκληση στις αρχές.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν, ξεκινώντας εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ήδη διενεργείται ενδελεχής προανάκριση για τη συγκέντρωση των απαραίτητων ψηφιακών πειστηρίων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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