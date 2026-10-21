Συνεργασία-σταθμός ελληνικής εταιρείας drones με κορυφαία αμερικανο-ισραηλινή εταιρεία – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο περιθώριο της κορυφαίας έκθεσης AUSA, που το enikos.gr κάλυψε όλες τις ημέρες, η ελληνικής εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής drones, SAS, υπέγραψε συμφωνία με κορυφαία αμερικανο-ισραηλινή εταιρεία που ειδικεύεται σε συστήματα παρεμβολών, θωρακίζοντας τα ελληνικά drones.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ο μεγαλύτερος εφιάλτης για τα drones στο σύγχρονο πεδίο είναι τα anti-drones και ειδικά οι συσκευές παρεμβολών στο σήμα τους, που μπορούν είτε να τα εκτρέψουν από την πορεία τους, είτε να καταρρίψουν ή ακόμη και να πάρει τον έλεγχό τους ο αντίπαλος.

Η infiniDome είναι μια καινοτόμος εταιρεία κυβερνοασφάλειας και θωράκισης συστημάτων πλοήγησης, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων προστασίας του σήματος GPS/GNSS από επιθέσεις παρεμβολών (jamming) και παραποίησης (spoofing).

Ιδρύθηκε το 2016 με έδρα την Καισάρεια του Ισραήλ και πλέον λειτουργεί ως αμερικανική εταιρεία με παραγωγική και ερευνητική παρουσία σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Γερμανία και Ινδία.

Η εταιρεία έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την ανάπτυξη της τεχνολογίας C-SWaP (Cost, Size, Weight, and Power). Δημιουργεί τα μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο αποδοτικά συστήματα anti-jamming στον κόσμο, καθιστώντας τα ιδανικά ακόμη και για μικρά, ελαφριά drones.

Η εταιρεία υποστηρίζεται από κορυφαίους διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές και αμυντικούς κολοσσούς, όπως η Honeywell, η Hanwha Aerospace και η NextGear Ventures. Οι λύσεις της είναι μάχιμα δοκιμασμένες (combat-proven) σε περιβάλλοντα σύγχρονου ηλεκτρονικού πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης AUSA υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ελληνικής SAS Technology και της infiniDome, με αφορμή την επιτυχημένη παρουσία των δύο εταιρειών στην κορυφαία εκδήλωση για την άμυνας, στην Ουάσιγκτον.

Η SAS είναι 100% ελληνική εταιρεία, η οποία έχει καταφέρει να παράξει το μοναδικό παγκοσμίως drone με δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών SARISA καθώς και ένα loitering munition που έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης από φορητό εκτοξευτήρα.

Η συνεργασία μεταξύ SAS Technology και infiniDome δεν αποτελεί μια νέα επιχειρηματική προσέγγιση, αλλά τη συνέχεια μιας μακροχρόνιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τεχνολογικής συνεργασίας και επιτυχημένων εφαρμογών.

Η SAS Technology έχει ήδη ενσωματώσει τεχνολογίες GNSS protection, anti-jamming και resilient navigation της infiniDome σε διαφορετικού τύπου μη επανδρωμένες πλατφόρμες της. Οι ενσωματώσεις αυτές έχουν αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), καθώς και σε επιχειρησιακές δοκιμές με τελικούς χρήστες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση παρεμβολών και στη διατήρηση της αξιοπιστίας της πλοήγησης σε απαιτητικά ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα.

Οι τεχνολογίες αυτές συμβάλλουν στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ασφαλούς εκτέλεσης αποστολών, ακόμη και σε συνθήκες ηλεκτρονικών παρεμβολών, αποτελώντας μια δοκιμασμένη και οικονομικά αποδοτική λύση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μη επανδρωμένων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εναέριων πλατφορμών και περιπλανώμενων πυρομαχικών.

Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη συνεργασία και η εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εταιρειών έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συντονισμένη διεθνή εμπορική παρουσία, με τις δύο εταιρείες να διερευνούν από κοινού νέες επιχειρηματικές και τεχνολογικές ευκαιρίες.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η SAS, «το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας έρχεται να ενισχύσει αυτή τη σχέση, διευρύνοντας τις προοπτικές κοινής ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της infiniDome και σε πρόσθετες αμυντικές πλατφόρμες και συστήματα, ενώ Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία έχει η διερεύνηση δυνατοτήτων κοινής βιομηχανικής δραστηριότητας και τοπικής παραγωγής επιλεγμένων τεχνολογιών της infiniDome στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της διαθεσιμότητας, της τεχνικής υποστήριξης και της εμπορικής παρουσίας των σχετικών λύσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά».