Ύπνος: Η καθημερινή συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα – Τι έδειξε μελέτη

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Δεν χρειάζονται εξαντλητικές προπονήσεις για να βελτιώσετε τον ύπνο σας. Ακόμη και 10 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μπορεί να έχουν σημασία, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, η οποία εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στις καθημερινές συνήθειες άσκησης και την ποιότητα του ύπνου.

Μόλις 10 λεπτά καθημερινής άσκησης μπορούν να βελτιώσουν τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Η σωματική άσκηση για μόλις 10 λεπτά την ημέρα μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε έναν πιο ξεκούραστο και ποιοτικό ύπνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ScienceDaily, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν διαπίστωσαν ότι οι νεαροί ενήλικες που γυμνάζονταν συχνότερα περνούσαν περισσότερο χρόνο στον ύπνο non-REM — το στάδιο που συνδέεται άμεσα με τη σωματική αποκατάσταση και την υγιή εγκεφαλική λειτουργία.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Physical Activity & Health, ανάλυσε δεδομένα δραστηριότητας και ύπνου από φοιτητές που φορούσαν συσκευές Fitbit για αρκετούς μήνες. Αντί να εστιάσουν μόνο στον συνολικό χρόνο γυμναστικής, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο ο αριθμός των ενεργών ημερών επηρέαζε την ποιότητα του ύπνου.

Η συνέπεια στη γυμναστική είναι το «κλειδί» για καλύτερο ύπνο

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη σημασία της συχνότητας. Οι συμμετέχοντες που κατέγραφαν τουλάχιστον 10 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, εμφάνιζαν περισσότερο αναζωογονητικό ύπνο, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες της νύχτας.

Οι ερευνητές περιέγραψαν αυτό το επίπεδο προσπάθειας ως δραστηριότητα που αυξάνει αισθητά την αναπνοή αλλά επιτρέπει τη συνομιλία — περίπου στο 6 μιας δεκαβάθμιας κλίμακας κόπωσης.

Τα οφέλη της ήπιας άσκησης

Ακόμη και η πιο ήπια κίνηση φάνηκε να βοηθάει:

Τακτικό περπάτημα και σύντομοι περίπατοι

Διαλείμματα ορθοστασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας

Ήπιες καθημερινές δραστηριότητες

Αυτές οι συνήθειες συνδέθηκαν με πιο υγιή μοτίβα ύπνου, καλύτερη διάθεση και περισσότερη ενέργεια το επόμενο πρωί. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη στον ύπνο δεν απαιτούν απαραίτητα εξαντλητικές προπονήσεις ή συνδρομή σε γυμναστήριο.

Μικρά διαλείμματα κίνησης για επιβαρυμένο πρόγραμμα στην καθημερινότητα

Για όσους έχουν επιβαρυμένο καθημερινό πρόγραμμα, το συμπέρασμα είναι απλό: κατανείμετε την κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αντί να βασίζεστε μόνο σε μία μεγάλη προπόνηση το Σαββατοκύριακο.

Ένα γρήγορο περπάτημα 10 λεπτών, μια σύντομη βόλτα με το ποδήλατο ή μερικά ενεργά διαλείμματα μέσα στη μέρα αποτελούν ένα απόλυτα εφικτό σημείο εκκίνησης.

«Ο ύπνος είναι η στιγμή που ο εγκέφαλος αποθηκεύει αναμνήσεις, αποβάλλει τοξίνες και κάνει επανεκκίνηση», εξηγεί ο Chris Corral, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης. «Καλύτερος ύπνος σημαίνει καλύτερη υγεία του εγκεφάλου και πιθανώς χαμηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως χρόνιων νοσημάτων και κατάθλιψης».

Γιατί ο αναζωογονητικός ύπνος είναι απαραίτητος

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την εγκεφαλική υγεία. Κατά τη διάρκειά του, ο εγκέφαλος εκτελεί βασικές λειτουργίες συντήρησης που:

Βελτιώνουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση.

Αποβάλλουν τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ενισχύουν τη συναισθηματική ευεξία και τη μακροπρόθεσμη σωματική υγεία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν ότι όλοι μπορούν να ωφεληθούν εκμεταλλευόμενοι μικρές ευκαιρίες μέσα στη μέρα για να κινήσουν το σώμα τους.

«Δεν χρειάζεται να τρέξετε μαραθώνιο», τονίζει ο Corral. «Ακόμη και η λίγη καθημερινή κίνηση βοηθάει. Η ήπια δραστηριότητα μετράει επίσης. Το να κάνετε κάτι είναι πάντα καλύτερο από το να μην κάνετε τίποτα».

Σημαντική σημείωση για την μελέτη

Η μελέτη ήταν παρατηρητική και ήταν εστιασμένη σε νεαρούς ενηλίκους, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει απόλυτα ότι η άσκηση ήταν η αποκλειστική αιτία της βελτίωσης του ύπνου ή ότι τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι ερευνητές ετοιμάζονται ήδη να δοκιμάσουν τα ευρήματά τους σε ευρύτερο δείγμα πληθυσμού.