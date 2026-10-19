Καλύτερος ύπνος: Η 5λεπτη ρουτίνα που μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η χαλάρωση πριν από τον ύπνο δεν χρειάζεται να απαιτεί πολύ χρόνο. Μόλις πέντε λεπτά ήπιων κινήσεων μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία να επιβραδύνετε τους ρυθμούς σας και να αφήσετε πίσω την ένταση της ημέρας. Το Τάι Τσι, μια παραδοσιακή κινεζική πρακτική που συνδυάζει κίνηση, ισορροπία και αναπνοή, μπορεί να γίνει μέρος μιας ήρεμης βραδινής ρουτίνας. Μάθετε τέσσερις ασκήσεις που προτείνει ο εκπαιδευτής Brian Thompson.

Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε; Η 5λεπτη ρουτίνα ασκήσεων τάι τσι που μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε

Το Τάι Τσι (Tai Chi) είναι μια αρχαία κινεζική πρακτική που εστιάζει στη σύνδεση σώματος και πνεύματος μέσα από ήπιες, χαμηλής έντασης κινήσεις και βαθιές αναπνοές. Μπορείτε να κάνετε Τάι Τσι οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αλλά αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ο εκπαιδευτής Brian Thompson προτείνει μια 5λεπτη ρουτίνα χαλάρωσης που μπορεί να σας βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό.

«Το όφελος μιας βραδινής πρακτικής Τάι Τσι είναι ότι βοηθά στην εκτόνωση της συσσωρευμένης σωματικής έντασης στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους από όλη την ημέρα», αναφέρει ο Thompson, ιδρυτής του BNEW4LIFE.

«Παράλληλα, στέλνει σήμα στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να χαλαρώσει, βοηθώντας να ηρεμήσει η υπερένταση του μυαλού και να προαχθεί ο αναζωογονητικός ύπνος, ρυθμίζοντας τους καρδιακούς παλμούς και την αναπνοή πριν το κρεβάτι», προσθέτει.

Ακολουθεί η 5λεπτη σειρά ασκήσεων Τάι Τσι του Thompson για το τέλος της ημέρας, η οποία εστιάζεται σε ήπιες κινήσεις που διώχνουν το άγχος.

Ο καταρράκτης (The Waterfall)

Διάρκεια: 1–2 λεπτά

Καθίστε ίσια σε μια σταθερή καρέκλα, με τη λεκάνη στη μέση του καθίσματος και τα πέλματα να πατούν επίπεδα στο πάτωμα, μπροστά από τα γόνατά σας. Ακολουθήστε τη φυσική σας αναπνοή, εισπνέοντας και εκπνέοντας από τη μύτη, χαλαρώνοντας την κοιλιά, τους ώμους και το στήθος. Αφήστε την αναπνοή σας να ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά σαν καταρράκτης.

Σήκωμα του Νερού (Lift Water)

Επαναλήψεις: 2–3 φορές

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, τους ώμους χαλαρούς, τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τη σπονδυλική στήλη σε έκταση. Με τα χέρια χαλαρά και τα δάχτυλα να κρέμονται απαλά προς τα κάτω, σηκώστε αργά τα χέρια σας στο ύψος των ώμων καθώς εισπνέετε. Εκτείνετε την άρθρωση των καρπών ώστε οι παλάμες να κοιτούν προς τα εμπρός και χαμηλώστε απαλά τα χέρια σας για να επιστρέψετε στην αρχική θέση.

Περιέλιξη μεταξιού: Από το ένα χέρι στα δύο χέρια (Silk Reeling)

Αρχική θέση:

Σταθείτε με τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων, τους ώμους χαλαρούς, το στήθος όρθιο και το σαγόνι ελαφρώς προς τα μέσα. Λυγίστε ελαφρώς τα γόνατά σας, διατηρώντας το βάρος σας κεντραρισμένο. Σηκώστε το δεξί σας χέρι μπροστά στο ύψος του στήθους ή της μέσης, κρατώντας τον αγκώνα πιο χαμηλά από τον καρπό. Ακουμπήστε το αριστερό σας χέρι στον αριστερό γοφό ή τη μέση. Εκτελέστε την άσκηση περιέλιξης προς τα έξω με το ένα χέρι, τόσο από την αριστερή όσο και από τη δεξιά πλευρά.

Τα 4 βήματα της περιέλιξης (Single-Hand):

Στροφή 1: Στρέψτε ελαφρώς τη μέση σας προς τα αριστερά και περιστρέψτε το δεξί σας χέρι ώστε η παλάμη να κοιτάζει προς τα πάνω.

Μετατόπιση βάρους 1: Μετατοπίστε το βάρος του σώματός σας προς το αριστερό πόδι λυγίζοντας το αριστερό γόνατο, μετακινώντας το δεξί χέρι διαγώνια στο σώμα και πάνω μέχρι το ύψος των ώμων.

Στροφή 2: Γυρίστε την παλάμη προς τα κάτω, μετακινήστε το δεξί χέρι οριζόντια προς τα δεξιά και στη συνέχεια χαμηλώστε το στο ύψος της μέσης, περιστρέφοντάς το ώστε η παλάμη να κοιτάζει πάλι προς τα πάνω.

Μετατόπιση βάρους 2: Μετατοπίστε το βάρος του σώματός σας στο δεξί πόδι, λυγίζοντας ελαφρώς το γόνατο.

Αλλάξτε πλευρά αφού εξασκηθείτε αργά και σταθερά στην πρώτη πλευρά.

Μετάβαση σε περιέλιξη και με τα δύο χέρια (Double-Hands):

Περιστρέψτε τα χέρια σας προς το κέντρο, με το βάρος ισομερώς κατανεμημένο στα πόδια και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα. Κάντε κυκλική κίνηση με τα χέρια προς τα έξω, μετατοπίζοντας το βάρος στο ένα πόδι. Επιστρέψτε στο κέντρο και επαναλάβετε στο άλλο πόδι. Αφήστε τα χέρια σας να «επιστρέψουν» προς την ίδια πλευρά, μετατοπίζοντας το βάρος στο αντίθετο πόδι. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά, ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες περιέλιξης. Συντονίστε απόλυτα την κίνηση με την αναπνοή σας.

Μασάζ σώματος και βεντούζες με τις παλάμες (Body Massage & Cupping)

Σταθείτε όρθιοι ή καθίστε στην άκρη του κρεβατιού σας. Χαλαρώστε τους ώμους και ξεκινήστε να κάνετε μασάζ στον αυχένα, τα χέρια, τη μέση και τα πόδια, για να ενεργοποιήσετε την απόκριση χαλάρωσης του οργανισμού. Σχηματίστε μία «κούπα» με τις παλάμες σας και κάντε ελαφρά χτυπηματάκια (παλαμάκια) ανεβοκατεβαίνοντας στους ώμους, τα χέρια, το στήθος, τον κορμό και τα πόδια, δημιουργώντας μια αίσθηση αναρρόφησης.

Σημαντική σημείωση: Οι ασκήσεις χαλάρωσης μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ήρεμης βραδινής ρουτίνας, ωστόσο δεν υποκαθιστούν την ιατρική αξιολόγηση ή την κατάλληλη θεραπεία για την αϋπνία. Αν η δυσκολία στον ύπνο επιμένει, επηρεάζει την καθημερινότητά σας ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, ώστε να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια και να προταθεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.