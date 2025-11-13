Ύπνος: «Είμαι γιατρός και αυτή άσκηση των 30 δευτερολέπτων μπορεί να σταματήσει το ροχαλητό»

Το ροχαλητό δεν είναι μόνο ενοχλητικό για εσάς και τον σύντροφό σας, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου σας και την υγεία σας. Ένας γιατρός αποκαλύπτει μια απλή άσκηση διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων που μπορείτε να κάνετε καθημερινά για να μειώσετε ή ακόμα και να σταματήσετε το ροχαλητό.

Η απλή άσκηση που σταματάει το ροχαλητό, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Pedi Mirdamadi, πιστοποιημένος φυσιοπαθητικός γιατρός και ειδικός στη λειτουργική ιατρική, μοιράστηκε μια απλή άσκηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να μειώσουν ή να σταματήσουν το ροχαλητό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Dr. Mirdamadi, γνωστός ως @drpedinaturalhealth, εξηγεί: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν ροχαλητό. Κάποιοι άνθρωποι ροχαλίζουν λόγω ανατομικών διαφορών στην ανώτερη αναπνευστική οδό, άλλοι λόγω υπερβολικού βάρους και μερικοί λόγω χαμηλής μυϊκής δύναμης της γλώσσας. Η άσκηση που περιγράφω εδώ μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη των μυών της γλώσσας και να μειώσει το ροχαλητό».

Βήμα-βήμα τι να κάνετε για να σταματήσετε το ροχαλητό

Τοποθετήστε τη γλώσσα σας στην οροφή του στόματος Απελευθερώστε την απότομα, παράγοντας έναν ήχο «κλικ» Επαναλάβετε 15 έως 30 φορές καθημερινά

Τα σχόλια στα social media

Σχολιάζοντας το βίντεο, χρήστες του διαδικτύου μεταξύ άλλων έγραψαν:

«Το κάνω 100 φορές την ημέρα. Πρέπει να σταματήσω το ροχαλητό».

«Το έκανα καθημερινά, τώρα η γλώσσα μου κάνει κλικ ενώ κοιμάμαι. Δεν υπάρχει πια ροχαλητό».

«Ελπίζω να λειτουργήσει απόψε. Το έκανα 500 φορές για σιγουριά».

Ποιοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες ροχαλητού

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι αυξημένες πιθανότητες ροχαλητού αντιμετωπίζουν οι καπνιστές, όσοι καταναλώνουν υπερβολικό αλκοόλ, κοιμούνται ανάσκελα ή είναι υπέρβαροι.

Σύμφωνα με τον NHS: «Το ροχαλητό είναι πολύ συνηθισμένο και συνήθως δεν οφείλεται σε κάτι σοβαρό. Προκαλείται όταν η γλώσσα, το στόμα, ο λαιμός ή οι αεραγωγοί στη μύτη δονούνται κατά την αναπνοή λόγω χαλάρωσης και στένωσης κατά τον ύπνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμη και δεν είναι πάντα αποτελεσματική».

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να συζητήσετε με τον γιατρό σας για το ροχαλητό αν:

επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας ή του συντρόφου σας,

νιώθετε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή

παρατηρείτε διακοπές αναπνοής ή ήχους πνιγμού κατά τον ύπνο.