Ύπνος: «Είμαι γιατρός και αυτή άσκηση των 30 δευτερολέπτων μπορεί να σταματήσει το ροχαλητό»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: «Είμαι γιατρός και αυτή άσκηση των 30 δευτερολέπτων μπορεί να σταματήσει το ροχαλητό»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Το ροχαλητό δεν είναι μόνο ενοχλητικό για εσάς και τον σύντροφό σας, αλλά μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου σας και την υγεία σας. Ένας γιατρός αποκαλύπτει μια απλή άσκηση διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων που μπορείτε να κάνετε καθημερινά για να μειώσετε ή ακόμα και να σταματήσετε το ροχαλητό.

Ύπνος: H πλευρά στην οποία πρέπει να κοιμάστε για να σταματήσετε την αϋπνία και το ροχαλητό, σύμφωνα με μελέτη

Η απλή άσκηση που σταματάει το ροχαλητό, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Pedi Mirdamadi, πιστοποιημένος φυσιοπαθητικός γιατρός και ειδικός στη λειτουργική ιατρική, μοιράστηκε μια απλή άσκηση διάρκειας 30 δευτερολέπτων που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να μειώσουν ή να σταματήσουν το ροχαλητό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Dr. Mirdamadi, γνωστός ως @drpedinaturalhealth, εξηγεί: «Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν ροχαλητό. Κάποιοι άνθρωποι ροχαλίζουν λόγω ανατομικών διαφορών στην ανώτερη αναπνευστική οδό, άλλοι λόγω υπερβολικού βάρους και μερικοί λόγω χαμηλής μυϊκής δύναμης της γλώσσας. Η άσκηση που περιγράφω εδώ μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη των μυών της γλώσσας και να μειώσει το ροχαλητό».

Ύπνος: Η φυσική λύση για να απαλλαγείτε από το ροχαλητό καταναλώνοντας 1 κουταλιά από 1 συστατικό το βράδυ

Βήμα-βήμα τι να κάνετε για να σταματήσετε το ροχαλητό

  1. Τοποθετήστε τη γλώσσα σας στην οροφή του στόματος
  2. Απελευθερώστε την απότομα, παράγοντας έναν ήχο «κλικ»
  3. Επαναλάβετε 15 έως 30 φορές καθημερινά

Τα σχόλια στα social media

Σχολιάζοντας το βίντεο, χρήστες του διαδικτύου μεταξύ άλλων έγραψαν:

  • «Το κάνω 100 φορές την ημέρα. Πρέπει να σταματήσω το ροχαλητό».
  • «Το έκανα καθημερινά, τώρα η γλώσσα μου κάνει κλικ ενώ κοιμάμαι. Δεν υπάρχει πια ροχαλητό».
  • «Ελπίζω να λειτουργήσει απόψε. Το έκανα 500 φορές για σιγουριά».

Ποιοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες ροχαλητού

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι αυξημένες πιθανότητες ροχαλητού αντιμετωπίζουν οι καπνιστές, όσοι καταναλώνουν υπερβολικό αλκοόλ, κοιμούνται ανάσκελα ή είναι υπέρβαροι.

Σύμφωνα με τον NHS: «Το ροχαλητό είναι πολύ συνηθισμένο και συνήθως δεν οφείλεται σε κάτι σοβαρό. Προκαλείται όταν η γλώσσα, το στόμα, ο λαιμός ή οι αεραγωγοί στη μύτη δονούνται κατά την αναπνοή λόγω χαλάρωσης και στένωσης κατά τον ύπνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν είναι ευρέως διαθέσιμη και δεν είναι πάντα αποτελεσματική».

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να συζητήσετε με τον γιατρό σας για το ροχαλητό αν:

  • επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου σας ή του συντρόφου σας,
  • νιώθετε υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή
  • παρατηρείτε διακοπές αναπνοής ή ήχους πνιγμού κατά τον ύπνο.
@drpedinaturalhealth An exercise that can help you to stop snoring. there are many factors that can contribute to snoring. Some people snore due to anatomical variation in their upper airway structure, others snore due to excess weight, and some snore due to a lack of tone in the tongue muscle. The exercise I describe here can help strengthen the tone of the tongue muscle, and can help with snoring. Share this video with someone that you know snores. what has helped you with your snoring? Comment below. this video is not intended to treat or diagnose medical conditions, strictly educational information only. #Snoring #SleepApnea #Oxygen #NaturopathicDoctor #NaturopathicMedicine #Encinitas #SanDiego ♬ original sound – Dr. Pedi Mirdamadi, ND

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

ΕΚΠΟΙΖΩ: 5 επισημάνσεις για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
18:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΔΥ: 6 νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για Covid-19 στην κοινότητα και σε χαμηλά επίπεδα ...
06:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τριχόπτωση: Τα δημοφιλή ποτά που πρέπει να αποφεύγουν οι άνδρες για να προστατεύσουν τα μαλλιά τους, σύμφωνα με γιατρό

Η ανδρική τριχόπτωση είναι ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζει ολοένα και περισσότερους άνδρες, ...
22:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε ότι η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση, εκφ...
22:00 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τα υπέρ και τα κατά της τάσης «potato bed» για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε το βράδυ, ίσως έχετε δει ένα δημοφιλές trend στα social media π...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα