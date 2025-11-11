Ύπνος: Χειροπράκτης αποκαλύπτει τις 2 θέσεις που βλάπτουν τη σπονδυλική σας στήλη όταν κοιμάστε

Όλοι έχουμε την αγαπημένη μας θέση ύπνου, αυτή που μας φαίνεται πιο άνετη. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι βολικές θέσεις κατάλληλες για τη σπονδυλική στήλη. Είτε πρόκειται για την στάση σώματος είτε για την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ένας χειροπράκτης αποκαλύπτει τις δύο θέσεις ύπνου μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία της σπονδυλικής σας στήλης και να προκαλέσουν μακροχρόνια προβλήματα, όπως πόνο στην πλάτη.

Οι 2 θέσεις ύπνου που βλάπτουν τη σπονδυλική σας στήλη, σύμφωνα με χειροπράκτη

Ξέρετε ποιες θέσεις ύπνου μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο πόνο στην πλάτη και τον αυχένα; Ο Dr. Rajneesh Kant, χειροπράκτης και ειδικός στην οστεοπαθητική και την ευθυγράμμιση σπονδυλικής στήλης στην Back To Nature Spine Clinic εξηγεί ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες θέσεις ύπνου και προτείνει την καλύτερη εναλλακτική λύση για να ξυπνάτε κάθε πρωί ξεκούραστοι και χωρίς πόνους.

«Ο τρόπος που κοιμάστε καθορίζει πόσο καλά ξεκουράζεται και ανακάμπτει η σπονδυλική σας στήλη. Το σώμα επισκευάζει μύες, συνδέσμους και αρθρώσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αν όμως η στάση του σώματός σας ασκεί άνιση πίεση στη σπονδυλική στήλη, αυτό μπορεί να διαταράξει την φυσική ευθυγράμμιση στους σπόνδυλους και να επιβαρύνει τα νεύρα», εξηγεί ο ειδικός.

Επιπλέον, αν κάποιος συνεχίσει να κοιμάται σε κακή στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί όχι μόνο να εμφανίσει πρωινή δυσκαμψία, αλλά μακροπρόθεσμα να αναπτύξει χρόνιο πόνο σε πλάτη και αυχένα ή ακόμη και ανισορροπία στη στάση του σώματος.

Ποιες θέσεις ύπνου πρέπει να αποφεύγετε

Ύπνος μπρούμυτα

Η πρώτη θέση που προειδοποιεί ο Dr. Kant να αποφεύγετε είναι ο ύπνος μπρούμυτα. Παρά την αρχική άνεση, ασκεί μεγάλη πίεση στους μύες του λαιμού. «Μία από τις πιο συνηθισμένες θέσεις είναι ο ύπνος μπρούμυτα. Αρχικά μπορεί να φαίνεται άνετος, αλλά αναγκάζεστε να γυρίσετε το κεφάλι σας στο πλάι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένταση στους μύες του λαιμού και να πιέσει τα νεύρα κατά μήκος της αυχενικής μοίρας».

Η θέση αυτή θεωρείται «μη φυσιολογική». «Όταν κοιμάστε μπρούμυτα, η μέση καμπυλώνει σε μη φυσιολογική κατεύθυνση, προκαλώντας υπερβολική πίεση στην οσφυϊκή περιοχή. Πολλοί που κοιμούνται με αυτό τον τρόπο εμφανίζουν δυσκαμψία στον αυχένα και τη μέση ή μυρμήγκιασμα στα χέρια λόγω νευρικής πίεσης», προσθέτει ο ειδικός.

Θέση εμβρύου

Μετά από μία κουραστική μέρα, το να κουλουριαστείτε στο κρεβάτι φαίνεται άνετο. Όμως, η θέση εμβρύου μπορεί να ασκήσει πίεση στην πλάτη, δημιουργώντας προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. «Πολλοί φέρνουν τα γόνατά τους κοντά στο στήθος, θεωρώντας ότι είναι βολικό, αλλά αυτή η θέση στρογγυλεύει υπερβολικά την σπονδυλική στήλη», εξηγεί ο Dr. Kant.

«Περιορίζει την αναπνοή, σφίγγει τους λαγονοψοΐτες και τεντώνει υπερβολικά τους μύες της πλάτης. Με τον καιρό, αυτό μειώνει την ευλυγισία και προκαλεί χρόνιο πόνο στη μέση».

Ποια είναι η καλύτερη θέση ύπνου

Η καλύτερη θέση ύπνου είναι αυτή που διατηρεί την φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης και την κρατά σωστά ευθυγραμμισμένη όλη τη νύχτα. «Η ιδανική στάση ύπνου είναι είτε ανάσκελα με ένα μικρό μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα είτε στο πλάι με ένα υποστηρικτικό μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια», λέει ο Dr. Kant.

Όταν η σπονδυλική στήλη είναι ευθυγραμμισμένη, το βάρος του σώματος κατανέμεται ομοιόμορφα και δεν συγκεντρώνεται σε ώμους, γοφούς ή μέση. Αυτό αποτρέπει καταπονήσεις και πίεση, επιτρέποντάς σας να ξυπνάτε ξεκούραστοι και χωρίς πόνους.

Ο Dr. Kant τονίζει ότι η σωστή θέση ύπνου είναι εξίσου σημαντική με τη σωστή στάση όταν κάθεστε ή στέκεστε όρθιοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, επηρεάζοντας τα επίπεδα ενέργειας και τη συνολική ευεξία.