Ύπνος: Πώς επηρεάζεται η αρτηριακή πίεση όταν δεν κοιμάστε καλά – Τι εξηγεί καρδιολόγος

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι απαραίτητος μόνο για να έχουμε ενέργεια την επόμενη ημέρα, αλλά και για την υγεία της καρδιάς μας. Όταν κοιμόμαστε λιγότερο από όσο χρειαζόμαστε ή ξυπνάμε συχνά κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αρτηριακή πίεση μπορεί να επηρεαστεί. Καρδιολόγος εξηγεί τι συμβαίνει στον οργανισμό και πόσες ώρες ύπνου χρειάζονται οι περισσότεροι ενήλικες.

Τι συμβαίνει με την αρτηριακή πίεση όταν δεν κοιμάστε καλά, σύμφωνα με καρδιολόγο

Εάν δυσκολεύεστε να χορτάσετε ύπνο, οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρότερες από το να αισθάνεστε απλώς κουρασμένοι και ζαλισμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αρτηριακή πίεση, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αρτηριακή πίεση μειώνεται κατά περίπου 10% κατά τη διάρκεια του ύπνου, δίνοντας στην καρδιά και τα αγγεία την ευκαιρία να ξεκουραστούν.

«Η έλλειψη επαρκούς ύπνου ή ο τακτικά διαταραγμένος ύπνος μπορεί να εμποδίσει τη φυσιολογική νυχτερινή πτώση της αρτηριακής πίεσης», εξηγεί η Dr. Sirisha Vadali, πιστοποιημένη καρδιολόγος στο HonorHealth. «Με την πάροδο του χρόνου, η κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να συμβάλει στην αυξημένη πίεση και κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Πώς η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την αρτηριακή πίεση

Όταν δεν ξεκουράζεστε επαρκώς, ο οργανισμός σας δυσκολεύεται να ρυθμίσει τις ορμόνες και τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος που εμπλέκονται στον έλεγχο της πίεσης.

Διαταραχή του νευρικού συστήματος: Η στέρηση ύπνου αυξάνει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (του μηχανισμού «μάχης ή φυγής» του σώματος), προκαλώντας αύξηση των καρδιακών παλμών και συστολή των αγγείων.

Αύξηση ορμονών του στρες: Μεταβολές σε ορμόνες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη επιβαρύνουν περαιτέρω την αρτηριακή πίεση.

Παρόλο που μια μεμονωμένη νύχτα αϋπνίας δεν εμπνέει ανησυχία, ο χρόνια κακός ύπνος δημιουργεί ένα μοτίβο αυξημένης πίεσης, το οποίο εκτοξεύει τον κίνδυνο για μελλοντικά καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε πραγματικά;

«Οι περισσότεροι ενήλικες πρέπει να στοχεύουν σε 7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε νύχτα, ενώ τεράστια σημασία έχει και η ποιότητα του ύπνου. Αν περνάτε οκτώ ώρες στο κρεβάτι αλλά ξυπνάτε επανειλημμένα ή νιώθετε εξαντλημένοι μέσα στη μέρα, είναι σημαντικό να διερευνήσετε τη βαθύτερη αιτία», επισημαίνει η Dr. Vadali.

Συμβουλές για τη ρύθμιση της πίεσης

Ο επαρκής ύπνος αποτελεί έναν μόνο πυλώνα για τη ρύθμιση της πίεσης. Για ολοκληρωμένη προστασία της καρδιάς απαιτούνται:

Τακτική σωματική άσκηση

Ισορροπημένη διατροφή

Διαχείριση του στρες

Φαρμακευτική αγωγή (εφόσον έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας)

Η Dr. Vadali ενθαρρύνει τους ασθενείς να ενημερώνουν τον γιατρό τους εάν ροχαλίζουν ή ξυπνούν νιώθοντας δύσπνοια/ασφυξία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η υπνική άπνοια είναι ένας πολύ συχνός, αλλά συχνά υποτιμημένος παράγοντας που προκαλεί υψηλή πίεση.