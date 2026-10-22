Champions League: (Χ)ορταστική ισοπαλία στο Μπάγερν-Άρσεναλ, συνεχίζει ακάθεκτη η Ρεάλ – Όλα τα γκολ

Με πλούσιο θέαμα, σημαντικά αποτελέσματα και ανατροπές ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (21/10) η αγωνιστική δράση της League Phase του Champions League, με εννέα αναμετρήσεις να διαμορφώνουν νέα δεδομένα στη βαθμολογία.

Την έκπληξη της βραδιάς πέτυχε η ΛΑΣΚ, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σπόρτινγκ με 3-2. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Σουάρες, όμως ο Λανγκ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Καλάιτζιτς στο 63′ και ο Ντάνεκ στο 68′ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους Αυστριακούς. Η Σπόρτινγκ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η ΛΑΣΚ διατήρησε το προβάδισμά της και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο.

Καταιγιστική η «Βασίλισσα»

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Λειψίας και συνέχισε με το απόλυτο στη διοργάνωση. Ο Μπερνάρντο Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 43′, ενώ ο Αρντά Γκιουλέρ στο 52′ και ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 83′ διεύρυναν το προβάδισμα των γηπεδούχων. Η Λειψία μείωσε με τον Γκομίς στο 85′, αλλά ο Ντιομαντέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 87′.

Νίκησαν με 10 παίκτες οι «νερατζούρι»

Την πρώτη της νίκη στη League Phase πανηγύρισε η Ίντερ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Ζοζέπ Μαρτίνεθ πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την ομάδα του, ενώ η αποβολή του Μπαστόνι στο 68′ δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την αποστολή των «νερατζούρι». Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Κάρλος Αουγκούστο στο 77′, έπειτα από ασίστ του Μχιταριάν, πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Μοιρασιά σε σπουδαία μονομαχία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μπάγερν και την Άρσεναλ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2. Ο Εζέ έδωσε το προβάδισμα στους Λονδρέζους στο 25′, αλλά ο Ντέιβις ισοφάρισε στο 35′, έπειτα από ασίστ του Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός έκανε το 2-1 με πέναλτι στο 61′, όμως η Άρσεναλ απάντησε στο 82′ με τον Ράις, έπειτα από πάσα του Γκιόκερες, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Τρίτη νίκη και συνέχιση του απόλυτου

Σταθερά νικηφόρα πορεία συνέχισε η Άστον Βίλα, η οποία επικράτησε με 3-1 της Βίκινγκ. Ο Μπάρκλεϊ άνοιξε το σκορ στο 23′, ενώ ο Μπουεντία διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με πέναλτι στο 37′. Το αυτογκόλ του Χέγκαϊμ στο 62′ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τη Βίκινγκ να μειώνει στο 84′ με τον Κρίστιανσεν. Η αγγλική ομάδα έφτασε έτσι τις τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Κυριαρχία των Βέλγων

Με καθαρή νίκη ολοκλήρωσε την αναμέτρησή της με τη Λανς η Κλαμπ Μπριζ, επικρατώντας με 3-0. Ο Βανάκεν έδωσε το προβάδισμα στους Βέλγους λίγο πριν από την ανάπαυλα, ενώ ο Σεϊς έκανε το 2-0 στο 50′. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Φορμπς στο 72′, χαρίζοντας στην ομάδα του τη δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.

Τρίτο τρίποντο για τους Ισπανούς

Την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη League Phase πανηγύρισε η Μπέτις, η οποία επικράτησε με 1-0 της Φέγενορντ. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ίσκο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας στην ισπανική ομάδα ένα πολύτιμο τρίποντο και διατηρώντας την αήττητη πορεία της στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης:

Λιλ – Γαλατάσαραϊ 2-4

Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1

Μπάγερν – Άρσεναλ 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία 4-1

Ίντερ – Σαχτάρ 1-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ Λιντς 2-3

Άστον Βίλα – Βίκινγκ 3-1

Μπριζ – Λανς 3-0

Μπέτις – Φέγενορντ 1-0

Η βαθμολογία: