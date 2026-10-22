Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από πλήγμα στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

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Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της σαουδαραβικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες επιθέσεις, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα, δύο άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και άλλοι δύο είχαν τραυματιστεί από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, πιθανός στόχος του drone ήταν εγκατάσταση στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, μέτρα για την προστασία του διπλωματικού προσωπικού λαμβάνει η Ουάσινγκτον, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή αποχώρησης στους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και στις οικογένειές τους.

Στη διπλωματική αποστολή προβλέπεται να παραμείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό.