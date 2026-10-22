Σαουδική Αραβία: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από πλήγμα στο αεροδρόμιο του Νταμάμ

Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Πολιτική Αεροπορία της χώρας. Το περιστατικό συνέπεσε με προηγούμενη επίθεση drone στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα με δύο νεκρούς, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να διατάξει την αποχώρηση προσωπικού από την πρεσβεία στο Ριάντ.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας.
  • Νωρίτερα, δύο άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και άλλοι δύο είχαν τραυματιστεί από πτώση συντριμμιών drone, με πιθανό στόχο εγκατάσταση στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή αποχώρησης στους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και στις οικογένειές τους για λόγους ασφαλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός πλήγματος που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ, στο Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της σαουδαραβικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες επιθέσεις, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Νωρίτερα, δύο άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και άλλοι δύο είχαν τραυματιστεί από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο αναχαιτίστηκε από τη σαουδαραβική αεράμυνα. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, πιθανός στόχος του drone ήταν εγκατάσταση στο πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, μέτρα για την προστασία του διπλωματικού προσωπικού λαμβάνει η Ουάσινγκτον, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή αποχώρησης στους υπαλλήλους της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και στις οικογένειές τους.

Στη διπλωματική αποστολή προβλέπεται να παραμείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό.

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