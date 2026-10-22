Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο – Ζημιές σε κατοικίες και τραυματίες

Ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες και σε πρατήριο καυσίμων, καθώς και τραυματισμούς, προκάλεσε ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.
Την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια για την ασφάλειά τους.
Earlier tonight, Russia struck Ukraine’s capital, Kyiv, with four 3M22 Zircon hypersonic missiles and eight modified RM-48U ballistic missiles launched from S-400 systems. https://t.co/XQUyVFgEhs
— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 21, 2026
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου κατέγραψε πλήγματα σε κατοικίες και πρατήριο καυσίμων στην ανατολική πλευρά του ποταμού Δνείπερου. Από την επίθεση αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάσταση των τραυματιών.
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KYIV
In the immediate aftermath of the ballistic strikes, buildings and cars were burning. https://t.co/cKn0xprb86
— Tim White (@TWMCLtd) October 21, 2026
Εκρήξεις στην πόλη ανέφεραν παράλληλα κάτοικοι του Κιέβου, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.