Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Η γενιά μου βρίσκεται σε ένα θολό τοπίο, ζει μια ήττα» – Η αιχμηρή τοποθέτηση για τον καλλιτεχνικό χώρο

Στις διαφορές ανάμεσα στις γενιές των ηθοποιών, τον ανταγωνισμό που διαμορφώνεται στον καλλιτεχνικό χώρο και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑgazino και τη δημοσιογράφο Μυρτώ Λοβέρδου.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής μίλησε για τη στάση που έχει επιλέξει να διατηρεί απέναντι στους παλαιότερους καλλιτέχνες, τονίζοντας ότι η διάθεση να μαθαίνει από την εμπειρία τους αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας.

«Εμένα μάλλον με έχει σώσει το ότι δεν είχα ποτέ την ψευδαίσθηση ότι “ξέρω”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πάντοτε τον ενδιέφερε να παρατηρεί την πορεία άλλων καλλιτεχνών και να κρατά όσα στοιχεία θεωρεί χρήσιμα για τον ίδιο. Όπως υπογράμμισε, δεν έχει υιοθετήσει ποτέ μια απαξιωτική στάση απέναντι στους μεγαλύτερους συναδέλφους του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές του θεάτρου, εκτιμώντας ότι η δική του γενιά βρίσκεται σε ένα «θολό τοπίο» βιώνοντας μια αίσθηση ήττας, ενώ αναφερόμενος στον Γιώργο Κιμούλη, με τον οποίο συνεργάζεται στη νέα του θεατρική σύμπραξη, σημείωσε ότι η γενιά του εμφανίζεται πιο γενναιόδωρη απέναντι στους νεότερους σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη γενιά.

«Το βλέπω να το κάνουν συνάδελφοι μου, λίγο μεγαλύτεροι από εμένα – γιατί η δική μου γενιά βρίσκεται σε ένα θολό τοπίο, ζει μια ήττα. Με τον Γιώργο (σ.σ. Κιμούλη) η διαφορά μας είναι πάνω από μια γενιά και θα έλεγα ότι η δική του είναι πιο γενναιόδωρη με τους νέους από ό,τι είναι η προηγούμενη από τη δική μου – ίσως νιώθουν περισσότερο τον ανταγωνισμό».

Σχολιάζοντας, τέλος, την αυτοπεποίθηση των νεότερων ανθρώπων, ο ηθοποιός ξεχώρισε τη δυνατότητά τους να αντιμετωπίζουν την αποτυχία ως μέρος της διαδρομής τους, γνωρίζοντας ότι μπορούν να προσπαθήσουν ξανά.

«Δεν ξέρω αν είναι αλαζονεία. Υπάρχει στους νέους μια αίσθηση ότι “και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά έχω το περιθώριο να ξαναδοκιμάσω”. Ταυτόχρονα όμως ζηλεύω τη σιγουριά που έχει η γενιά του Γιώργου – που δεν παίζει, είναι», κατέληξε.