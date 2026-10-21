Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Πούτιν αλλά μένει ακόμη “δουλειά” που πρέπει να γίνει»

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ έκανε λόγο για διπλωματική πρόοδο και εποικοδομητικές συνομιλίες μετά τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μένει ακόμη σημαντική δουλειά για την οικοδόμηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Στιβ Γουίτκοφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο για διπλωματική πρόοδο στη διαμεσολαβητική του προσπάθεια μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, μετά από συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.
  • «Παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο ίδιος.
  • Οι “εποικοδομητικές” συνομιλίες θα συνεχιστούν με τριμερείς τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο σήμερα για διπλωματική πρόοδο στη διαμεσολαβητική του προσπάθεια μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, μετά μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να οικοδομηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, χαιρετίζοντας τις “εποικοδομητικές” συνομιλίες, οι οποίες θα συνεχιστούν με τις τριμερείς τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

 

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