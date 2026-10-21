Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Πούτιν αλλά μένει ακόμη “δουλειά” που πρέπει να γίνει»

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο σήμερα για διπλωματική πρόοδο στη διαμεσολαβητική του προσπάθεια μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, μετά μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρέπει να οικοδομηθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, χαιρετίζοντας τις “εποικοδομητικές” συνομιλίες, οι οποίες θα συνεχιστούν με τις τριμερείς τεχνικές συζητήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
In Oslo and St. Petersburg, @JaredKushner and I met with Russian, Ukrainian, and European leaders to advance President Trump’s mission to end the war.
In St. Petersburg, we met with President Putin to build on the progress made in Oslo with President Zelenskyy, discuss a peace framework, and thank President Putin for releasing American citizen Stephen Hubbard to return home to his family.
These discussions were constructive, and will continue with trilateral talks between the United States, Russia, and Ukraine at the technical level.
While there is still important work left to do, President Trump remains committed to seeing this war end and achieving a comprehensive, durable peace that will provide security and prosperity for generations to come.
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 21, 2026