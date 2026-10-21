Μια Γυναίκα: Η Χαρά και ο Νικόλας το σκάνε

Απρόβλεπτες εξελίξεις έρχονται στα δυο επόμενα επεισόδια της σειράς “Μια Γυναίκα” Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:00 στον Alpha.

Τα παιδιά το σκάνε από το σπίτι της Ελένης και η Μαρίνα τρελαίνεται, οι ενοχές στοιχειώνουν την Εύα, ο Μάρκος προειδοποιεί τη Μαρίνα για τον Γιάννη, η απόσταση μεταξύ Ξένιας και Γιάννη μεγαλώνει κι εκείνος προσπαθεί να έρθει πιο κοντά στη Μαρίνα.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 22:00

Η Μαρίνα αισιοδοξεί με την part time δουλειά που της βρήκε ο Γιάννης και συγκρούεται με τον Μάρκο για την επίθεση εναντίον του. Η Μαρίνα παίρνει άδεια απ’ το σιδερωτήριο και πηγαίνει με τα παιδιά σε παιδότοπο, αφού η σχολική εκδρομή είναι ακριβή γι’ αυτούς. Τα παιδιά γνωρίζουν το γιο της Ελένης, Μιχάλη, που τα σνομπάρει.

Η Ελένη προτείνει να τα φιλοξενήσει, για να πάει η Μαρίνα στα εγκαίνια της Μπέτυς. Ο Κωστής σε έξαψη για το αφιέρωμα, ξεθάβει το ένδοξο παρελθόν. Ενώ υποκύπτει στον εκβιασμό της Εύας που του αποσπά χρήματα.

Ο Μάρκος λέει στη Μαρίνα να προσέχει τον Γιάννη, δεν του αρέσει. Ο Κωστής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Νίκο, χωρίς να ξέρει ότι δεν ζει. Η Εύα, που κρατά όλα αυτά τα χρόνια το κινητό του Νίκου, σοκάρεται κι οι ενοχές την πνίγουν.

Η Ελένη επισκέπτεται τη Μαρίνα και παίρνει τα παιδιά για το βράδυ. Τα παιδιά υφίστανται bulling απ’ τον Μιχάλη και το πρωί, το σκάνε κρυφά απ’ το σπίτι της Ελένης. Η Μαρίνα το μαθαίνει και τρελαίνεται.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00

Η Μαρίνα σε απόλυτο πανικό, ξυπνάει τον Μάρκο και του ζητά βοήθεια. Μαζί αρχίζουν να ψάχνουν τα παιδιά, σ’ όλες τις Τζιτζιφιές. Η Ελένη κάνει το ίδιο απ’ την πλευρά της. Τα παιδιά άφαντα. Παράλληλα, εκείνα προσανατολίζονται από τις γραμμές του τραίνου που παίρνουν καθημερινά για το σχολείο και καταφέρνουν να φτάσουν στο σταθμό.

Ο Κωστής σε μελαγχολία, μετά την άκαρπη προσπάθειά του να προσεγγίσει ερωτικά την Ελισάβετ. Εκείνη τον παρηγορεί με αγάπη. Νιώθει ένοχη και «κρεμάει» τον Σταύρο στην ερωτική τους συνάντηση. Η ένταση μεταξύ Γιάννη και Ξένιας μεγαλώνει συνεχώς. Ο Μάρκος ψάχνει για την Εύα. Ενώ ο Αργύρης, ανοίγει νέο deal με νέα ναρκωτικά.

Η Εύα αποφασίζει να ανοίξει τη δική της μπίζνα με sex call. Ο Αντώνης προσεγγίζει την Μαρίνα ζητώντας συγνώμη για τη συμπεριφορά του Μιχάλη. Η Ελισάβετ προετοιμάζεται για το αφιέρωμα του Κωστή, ενώ η Μαρίνα προσεγγίζει την Ελένη που είναι κουρέλι μετά την περιπέτεια των παιδιών. Μια ακόμη προσπάθεια του Γιάννη να έρθει πιο κοντά της, φοβίζει την Μαρίνα που τον απωθεί.

Η Εύα κινείται απελπισμένα με ραντεβού σεξ. Η Μαρίνα ετοιμάζει μια νέα παραγγελία γλυκών, όταν συνειδητοποιεί ότι ο ληστής που μπήκε στο σπίτι της, χτυπάει την πόρτα του Αργύρη. Ο Μάρκος τον ξυλοφορτώνει κι ο ληστής λιωμένος από πρέζα, δεν αργεί να αποκαλύψει ότι εκτέλεσε εντολή του Αργύρη.

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