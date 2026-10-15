Μια Γυναίκα – Η Μαρίνα καταρρέει στα χέρια του Γιάννη

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Νέο καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς “Μια Γυναίκα” έρχεται απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Η ληστεία στο σπίτι, τρομοκρατεί τη Μαρίνα και τα παιδιά. Τα χρήματα της Μπέτυς κάνουν φτερά. Η Ελισάβετ δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της Εύας. Τρέμει και υποχωρεί στις απαιτήσεις της.

Η Εύα πλησιάζει κρυφά τη Χαρά στο διάλειμμα. Μια πρόταση για τηλεοπτικό πορτραίτο του Κωστή, τον αναπτερώνει. Η Ελισάβετ αρνείται να συμμετάσχει και τον πληγώνει. Ο Σταύρος όμως την πείθει. Η Ελένη μιλά στη Μαρίνα για τις βλέψεις της με τον Αντώνη.

Η Ελισάβετ θυμάται την κακοποίησή της απ’ τον πατέρα της Μαρίνας. Η Εύα συγκρούεται με το boss, ενώ η Μπέτυ καλεί τη Μαρίνα στα εγκαίνια του νέου μπαρ που της άνοιξε ο Αργύρης. Ο Μάρκος πέφτει ξανά πάνω στην Εύα που κάνει πως δεν τον ξέρει.

Μια έντονη ζαλάδα, κάνει την Μαρίνα να δεχτεί ξανά τη φροντίδα του Γιάννη, αλλά η επιμονή του να τη συνδράμει την θυμώνει και του επιτίθεται. Στο νοσοκομείο, η Μαρίνα γνωρίζει τον Κυριάκο που ανησυχεί για τα συμπτώματά της και της προτείνει εξετάσεις.

Η Μαρίνα τρομοκρατείται και το σκάει. Η Ξένια ειδοποιεί τον Γιάννη κι εκείνος την ψάχνει στην καινούρια γειτονιά. Πέφτει πάνω στον Μάρκο που του επιτίθεται άγρια μπροστά στα μάτια της Μαρίνας.

Η Εύα ξαναπλησιάζει τη μικρή Χαρά

Οι φωτογραφίες του μπαμπά…

Περασμένα μεγαλεία…

Δες το trailer