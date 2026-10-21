Νετανιάχου: Προτείνει ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν για την προστασία του Ισραήλ

Την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή εκ μέρους της Τεχεράνης προτείνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας πως έδωσε σχετική εντολή στον στρατό, στη Μοσάντ και στις υπηρεσίες ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποιεί με σκληρά αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης, ενώ καταγράφονται παρασκηνιακές πιέσεις και διαφωνίες με την Ουάσιγκτον για τον χρόνο επανέναρξης των πληγμάτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή εκ μέρους της Τεχεράνης προτείνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
  • «Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί το Ιράν!» προειδοποίησε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, τονίζοντας πως το καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ.
  • Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε διατάξει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν αυτόν τον μήνα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ εμπόδισε την υλοποίηση του σχεδίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ως μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή εκ μέρους της Τεχεράνης προτείνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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«Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας τρόπος για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή, μια και καλή: η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Αυτή την εντολή έδωσα στον στρατό, στη Μοσάντ και τις υπηρεσίες ασφαλείας», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας σε μια συγκέντρωση υποστηρικτών του στην Ντιμόνα.

«Το ιρανικό καθεστώς δεν πήρε το μάθημα», πρόσθεσε. Ο σημερινός ανώτατος ηγέτης, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του», ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, «τράβηξε την περόνη της χειροβομβίδας και το Ιράν προσπαθεί και πάλι να αναπτύξει φονικές βόμβες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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«Το ιρανικό καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ και εκτιμούμε ότι αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να το ωθήσει να λάβει τα πιο ακραία μέτρα, ακόμη και κατά του Ισραήλ. Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα καεί το Ιράν!» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σε μια στρατιωτική τελετή.

Την Τρίτη, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη στήριξή του ενόψει των εκλογών, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στον Τραμπ λέγοντας «Ντόναλντ, έχουμε μια αποστολή να ολοκληρώσουμε», αναφερόμενος στην προεκλογική υπόσχεσή του «να εξαλείψει την ιρανική απειλή».

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Τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου για το Ιράν έχουν σκληρύνει, παράλληλα με τις απειλές του Τραμπ να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας Financial Times, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διατάξει τον ισραηλινό στρατό να ξαναρχίσει τα πλήγματα εναντίον του Ιράν αυτόν τον μήνα, αλλά ο Τραμπ εμπόδισε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν σκοπεύει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

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