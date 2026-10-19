Μπενιαμίν Νετανιάχου: Θα τον βοηθήσει στις εκλογές του Ισραήλ η στήριξη του Τραμπ; Τι λένε αναλυτές

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «Μεγάλο Πολεμιστή», καθώς ο τελευταίος δίνει μάχη για την επανεκλογή του στη πρωθυπουργία. Ωστόσο, το «brand» του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε στο Ισραήλ, αναφέρουν αναλυτές.

Η δημόσια στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή αναζωογόνησε πρόσκαιρα τις ισραηλινές εκλογές, σαν μια ένεση αδρεναλίνης σε μια κατά τα άλλα νωθρή προεκλογική εκστρατεία. Σε μια ενθουσιώδη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «έναν Μεγάλο Πολεμιστή Πρωθυπουργό». Ωστόσο, αυτό μπορεί τελικά να αποδειχθεί ένα δώρο χωρίς ιδιαίτερο αντίκρισμα, σύμφωνα με αναλυτές, καθώς οποιοδήποτε αποτέλεσμα είναι πιθανό να είναι βραχύβιο.

Ένας λόγος είναι ότι το brand του Ντόναλντ Τραμπ απλώς δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε στο Ισραήλ. Στα μάτια πολλών Ισραηλινών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τερμάτισε τους πολέμους του Ισραήλ με το Ιράν και τον Λίβανο προκαταβολικά, ενώ οι απρόβλεπτες αλλαγές στην πολιτική του τους έχουν προκαλέσει σύγχυση. Ακόμη και η ισραηλινή δεξιά, από την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντλεί ως επί το πλείστον την υποστήριξή του, έχει κατά καιρούς απογοητευτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα αφότου ανακοίνωσε εκεχειρία με το Ιράν τον Ιούνιο, η οποία ανησύχησε πολλούς Ισραηλινούς ότι δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ.

Οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι απέφευγαν γενικά να υποστηρίζουν ρητά υποψηφίους σε ξένες χώρες, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι αναμειγνύονται στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζεται αυτή τη συστολή.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή φάνηκαν να είναι η πρώτη επίσημη στήριξή του προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αν και ο πρόεδρος έχει εκφράσει την υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό με άλλους τρόπους σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους συμμάχους του σε αμφίρροπη μάχη με το μπλοκ της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, γεγονός που θα μπορούσε να δυσκολέψει και τις δύο πλευρές στη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού.

Οι αναλυτές εμφανίστηκαν σκεπτικοί για το αν η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει πολλούς ψηφοφόρους. Η σχέση Νετανιάχου – Τραμπ, η οποία έχει κυμανθεί από αδελφική μέχρι το σημείο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έβριζε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον προσέβαλε δημοσίως, λέγοντας ότι «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει», είναι ήδη ενσωματωμένη στους εκλογικούς υπολογισμούς, δήλωσαν.

«Μια ανάρτηση στο Truth Social είναι μια στήριξη χαμηλής ενέργειας, σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσε να αναμένεται κάποτε», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπ. Σαπίρο, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ. «Μέχρι την ημέρα των εκλογών, θα έχει φύγει από την επικαιρότητα», πρόσθεσε.

Πράγματι, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οι κύριοι τίτλοι στους ισραηλινούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους είχαν ήδη προχωρήσει σε άλλα θέματα. Ένα εξέχον ισραηλινό μέσο σημείωσε ότι ορισμένες από τις προηγούμενες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε ξένες εκλογές δεν είχαν πάντα την εξέλιξη που σχεδίαζε για τον υποψήφιο, όπως στην Ουγγαρία φέτος.

Η παρέμβαση Τραμπ υπέρ Νετανιάχου

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε Ισχυρός, Γενναίος και Ευφυής απέναντι σε μια τεράστια αντιπολίτευση», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, χρησιμοποιώντας το υποκοριστικό του πρωθυπουργού, και έκλεισε με μια υπόσχεση ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!».

Αυτή η φράση συγκεκριμένα θα μπορούσε να ερμηνευτεί από τους επικριτές του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ ως «εκτός πραγματικότητας», δήλωσε ο Αλόν Πίνκας, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής και πρώην διπλωμάτης. Αυτό συμβαίνει επειδή μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας έχει περιστραφεί γύρω από το ερώτημα ποιος ευθύνεται για τις πολιτικές, στρατιωτικές και πληροφοριακές αποτυχίες που προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, της πιο θανατηφόρας ημέρας στην ιστορία του Ισραήλ, η οποία συνέβη επί θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πυροδότησε έναν καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα, τον οποίο ακολούθησαν εκστρατείες του Ισραήλ στον Λίβανο και, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ιράν. Οι εχθροί του Ισραήλ δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα αλλά δεν ηττήθηκαν πλήρως στους πολέμους, και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μένουν ακόμη να γίνουν κι άλλα.

Διαφωνία για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ανάρτησή του, δεσμεύτηκε να «τελειώσει τη δουλειά» στο Ιράν, εκτός αν αυτό αλλάξει στάση. Υπονόησε όμως ότι δεν θα το πράξει εάν οι Ισραηλινοί επιλέξουν «τον λάθος Ηγέτη», εννοώντας οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτό ώθησε ορισμένους Ισραηλινούς να εικάσουν εάν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν ήδη συμφωνήσει για μια νέα κοινή επίθεση στο Ιράν μετά τις εκλογές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «φίλο του Ντόναλντ» για τη στήριξη, λέγοντας: «Το Ισραήλ δεν είχε ποτέ μεγαλύτερο φίλο στον Λευκό Οίκο. Μαζί δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο καθεστώς του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Και ανταπέδωσε τα φιλοφρονήματα, δηλώνοντας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι το Ισραήλ, η Αμερική και ο κόσμος είναι τυχεροί που έχουν «έναν ηγέτη με τέτοια διαύγεια, συνέπεια, πυγμή και θάρρος όπως ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει πολύτιμα πολιτικά δώρα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου που ενίσχυσαν τη θέση του στους δεξιούς ψηφοφόρους. Λίγο πριν από τις ισραηλινές εκλογές του 2019, ο πρόεδρος αναγνώρισε την ισραηλινή κυριαρχία στα από καιρό αμφισβητούμενα Υψίπεδα του Γκολάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει την απονομή χάρης στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται με κατηγορίες διαφθοράς και αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Κατά καιρούς, ωστόσο, η σχέση τους έχει ψυχρανθεί σε σημείο οξύτητας. Πέρυσι, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στον Ντόναλντ Τραμπ θα απονεμόταν το Βραβείο του Ισραήλ, η υψηλότερη τιμητική διάκριση της χώρας για πολίτες, αλλά εκείνος δεν επισκέφθηκε το Ισραήλ για να το παραλάβει. Αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα.

«Η στήριξη δίνει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη βάση του μια ώθηση θετικής ενέργειας για τις επόμενες μία με δύο ημέρες», δήλωσε η Σίρα Έφρον, Ισραηλινή αναλύτρια στο RAND Corporation, ένα ερευνητικό κέντρο με έδρα τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκστρατεία του θα τη χρησιμοποιήσει για να αναδείξει το υποτιθέμενο πλεονέκτημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου έναντι των ανταγωνιστών του όσον αφορά τη διεθνή ακτινοβολία του πρωθυπουργού και τα άψογα αγγλικά του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αλλάξει σημαντικά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Πηγή: The New York Times