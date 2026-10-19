Αραγτσί: «Ο Νετανιάχου σπρώχνει τις ΗΠΑ σε πόλεμο για να γλιτώσει τη φυλακή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμίν Νετανιάχου, πως «σπρώχνει την Αμερική σε έναν ακόμα πόλεμο για να αποφύγει τη φυλακή».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης επιδιώκει τη σύγκρουση με το Ιράν, «ανεξάρτητα από τις συνέπειες για το Ισραήλ, πόσω μάλλον για τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Παράλληλα, απαντώντας στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να «ολοκληρώσουν τη δουλειά» απέναντι στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει στάση, ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την τελευταία φορά που θέλατε να “τελειώσετε τη δουλειά”, το Ιράν βγήκε ακόμη ισχυρότερο. Θέλετε να ξαναδοκιμάσετε την τύχη σας; Είστε ευπρόσδεκτοι. Αλλά να είστε προσεκτικοί. Έχουμε κι εμείς δουλειές που δεν έχουν τελειώσει».

Πτωτική τάση για τις τιμές του πετρελαίου

Στο μεταξύ, με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι συναλλαγές στις ασιατικές αγορές άνοιξαν τη Δευτέρα με το αργό τύπου Brent να καταγράφει απώλειες λίγο μικρότερες του 1%, υποχωρώντας στα 108,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την υπογραφή, την Παρασκευή, εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο ακύρωσε σειρά προγραμματισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος τους. Στα μέτρα περιλαμβάνονταν δασμοί σε ρωσικά προϊόντα, καθώς και κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.