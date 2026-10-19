WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε στον Τραμπ Σύνοδο Κορυφής για Ουκρανία με τη συμμετοχή και Σι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρότεινε τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής το Νοέμβριο με τη συμμετοχή του ομολόγου του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η πρόταση διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών στις 9 Οκτωβρίου. Η WSJ επικαλείται πρώην αξιωματούχο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στην ίδια επικοινωνία για το ντίζελ

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι, κατά την ίδια επικοινωνία, συμφωνήθηκε οι ΗΠΑ να αγοράσουν ρωσικό ντίζελ και να διευκολύνουν την πώλησή του στη διεθνή αγορά.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως μια τέτοια σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα προκαλούσε ανησυχία σε ευρωπαίους ηγέτες και όχι μόνο.