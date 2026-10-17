Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει μπλακ άουτ στην Ουκρανία – Η άρση εφαρμογής των κυρώσεων ενθαρρύνει τον Πούτιν

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φωτογραφία: Vanessa Carvalho / AOP
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φωτογραφία: Vanessa Carvalho / AOP
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη σφοδρή του αντίθεση στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ρωσία: «Ιστορική στιγμή η αναστολή εφαρμογής κυρώσεων από τον Τραμπ» – Πανηγυρίζει το «δεξί χέρι» του Πούτιν

«Χθες, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας – περισσότερες από 15 κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας τέθηκαν στο στόχαστρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών και όλων των διαθέσιμων πόρων των ουκρανικών εταιρειών ενέργειας. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται σχεδόν αδιάκοπα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η πιο δύσκολη κατάσταση επικράτησε στο Λούτσκ, το Ρίβνε, το Ζιτόμιρ, τη Βινίτσια, τη Σεπετίβκα, τη Σλαβούτα και το Νετισίν. Ενεργειακές υποδομές επλήγησαν επίσης στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Κιέβου, του Ντνίπρο και σε άλλες περιοχές. Οι Ρώσοι έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους κατά του ενεργειακού τομέα, επιδιώκοντας να εξαντλήσουν στο έπακρο τα αποθέματά μας και τις δυνατότητες επισκευών. Μόνο στο διάστημα μεταξύ 19:00 χθες και 07:00 σήμερα, χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του ενεργειακού μας τομέα, των πόλεων και των κοινοτήτων μας περισσότερα από 320 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed» (εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ ή εμβολοφόρους κινητήρες), καθώς και περιφερόμενα πυρομαχικά, πύραυλοι πλεύσης και βαλλιστικοί πύραυλοι. Και παρόλο που οι μαχητές μας καταρρίπτουν σημαντικό αριθμό εξ αυτών, η τεράστια κλίμακα και ο αμείωτος ρυθμός των ρωσικών πληγμάτων -ειδικά κατά του ενεργειακού μας τομέα- έχουν, δυστυχώς, σοβαρές συνέπειες», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι σημαίνει το «πάγωμα» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι να δώσουμε στον Πούτιν λόγο να τον συνεχίσει»

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη ετοιμάσει νέα πακέτα στήριξης για την Ουκρανία. Τους είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Και είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να δουν επίσης τι πραγματικά συμβαίνει. Σε μια στιγμή που οι Ρώσοι πραγματοποίησαν μια τόσο μαζική επίθεση στον ενεργειακό μας τομέα, δυστυχώς ελήφθη μια απόφαση στην Αμερική να αγνοηθεί πλήρως ο Νόμος του Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham Act), ο οποίος υποτίθεται ότι θα ασκούσε πραγματικά αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία για να δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτός ο Νόμος θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τεράστια –  και μπορεί ακόμα! Αλλά πρέπει να τεθεί πράγματι σε εφαρμογή, και κάθε φωνή υπέρ αυτού έχει σημασία.

Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει μπλακ άουτ στην Ουκρανία – αμέσως πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Απαιτείται άσκηση πίεσης για να σταματήσει αυτό. Μία παύση των αμερικανικών κυρώσεων, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν – όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει τις επιθέσεις. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να τερματίσουμε τον πόλεμο. Να τον τερματίσουμε, όχι να δώσουμε στον Πούτιν κάθε λόγο να τον παρατείνει επ’ αόριστον. Ευχαριστώ όλους όσοι πραγματικά μάχονται για την ειρήνη και βοηθούν την Ουκρανία!» προσθέτει.

 

Νεκροί και τραυματίες σε εκατέρωθεν επιθέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν. Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στο Telegram, το θύμα ήταν οδηγός ασθενοφόρου, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένα παιδί.

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον ουκρανικών υποδομών, μεταξύ άλλων κατά του μεγαλύτερου χαλυβουργείου της χώρας, στην πόλη Κρίβι Ριχ.

Το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο χαλυβουργίας ArcelorMittal, ο οποίος ανέστειλε τη λειτουργία της μονάδας τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σειρά πληγμάτων με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το εργοστάσιο προμηθεύει με προϊόντα χάλυβα το ουκρανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Ζίτομιρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, καθώς και ένα ακόμη χαλυβουργείο στη Ζαπορίζια, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πλήγμα δέχθηκε και πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του υπουργείου, μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες προς το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ