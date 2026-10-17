Ζελένσκι: Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει μπλακ άουτ στην Ουκρανία – Η άρση εφαρμογής των κυρώσεων ενθαρρύνει τον Πούτιν

Τη σφοδρή του αντίθεση στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση «ανταμείβει» και «ενθαρρύνει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Χθες, οι Ρώσοι πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας – περισσότερες από 15 κρίσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας τέθηκαν στο στόχαστρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών και όλων των διαθέσιμων πόρων των ουκρανικών εταιρειών ενέργειας. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται σχεδόν αδιάκοπα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η πιο δύσκολη κατάσταση επικράτησε στο Λούτσκ, το Ρίβνε, το Ζιτόμιρ, τη Βινίτσια, τη Σεπετίβκα, τη Σλαβούτα και το Νετισίν. Ενεργειακές υποδομές επλήγησαν επίσης στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Κιέβου, του Ντνίπρο και σε άλλες περιοχές. Οι Ρώσοι έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους κατά του ενεργειακού τομέα, επιδιώκοντας να εξαντλήσουν στο έπακρο τα αποθέματά μας και τις δυνατότητες επισκευών. Μόνο στο διάστημα μεταξύ 19:00 χθες και 07:00 σήμερα, χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του ενεργειακού μας τομέα, των πόλεων και των κοινοτήτων μας περισσότερα από 320 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «Shahed» (εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ ή εμβολοφόρους κινητήρες), καθώς και περιφερόμενα πυρομαχικά, πύραυλοι πλεύσης και βαλλιστικοί πύραυλοι. Και παρόλο που οι μαχητές μας καταρρίπτουν σημαντικό αριθμό εξ αυτών, η τεράστια κλίμακα και ο αμείωτος ρυθμός των ρωσικών πληγμάτων -ειδικά κατά του ενεργειακού μας τομέα- έχουν, δυστυχώς, σοβαρές συνέπειες», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο, όχι να δώσουμε στον Πούτιν λόγο να τον συνεχίσει»

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη ετοιμάσει νέα πακέτα στήριξης για την Ουκρανία. Τους είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Και είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να δουν επίσης τι πραγματικά συμβαίνει. Σε μια στιγμή που οι Ρώσοι πραγματοποίησαν μια τόσο μαζική επίθεση στον ενεργειακό μας τομέα, δυστυχώς ελήφθη μια απόφαση στην Αμερική να αγνοηθεί πλήρως ο Νόμος του Λίντσεϊ Γκράχαμ (Lindsey Graham Act), ο οποίος υποτίθεται ότι θα ασκούσε πραγματικά αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία για να δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτός ο Νόμος θα μπορούσε να είχε βοηθήσει τεράστια – και μπορεί ακόμα! Αλλά πρέπει να τεθεί πράγματι σε εφαρμογή, και κάθε φωνή υπέρ αυτού έχει σημασία.

Η Ρωσία προσπαθεί να προκαλέσει μπλακ άουτ στην Ουκρανία – αμέσως πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία προσπαθεί να αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους μας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση. Απαιτείται άσκηση πίεσης για να σταματήσει αυτό. Μία παύση των αμερικανικών κυρώσεων, η χαλάρωση της πίεσης στον επιτιθέμενο, οι οικονομικές ανταμοιβές για τον Πούτιν – όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει τις επιθέσεις. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να τερματίσουμε τον πόλεμο. Να τον τερματίσουμε, όχι να δώσουμε στον Πούτιν κάθε λόγο να τον παρατείνει επ’ αόριστον. Ευχαριστώ όλους όσοι πραγματικά μάχονται για την ειρήνη και βοηθούν την Ουκρανία!» προσθέτει.

Yesterday, the Russians carried out one of their largest attacks on Ukraine’s energy sector – more than 15 critical power generation and transmission facilities were targeted across different regions of Ukraine. Restoration work is ongoing, with all necessary services and all available resources of Ukrainian energy companies involved. I thank everyone working practically nonstop to restore power. The most difficult situation was in Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta, and Netishyn. Energy facilities in the Kharkiv, Kyiv, Dnipro, and other regions were also hit. The Russians have scaled up their anti-energy operation and are trying to stretch our reserves and repair capabilities as thin as possible. Between 7 p.m. yesterday and 7 a.m. today alone, more than 320 jet-powered and gasoline-powered “shaheds,” along with loitering munitions, cruise missiles, and ballistic missiles, were used against our energy sector, our cities, and our communities. And although our warriors are shooting down a significant number of them, the sheer scale and unrelenting pace of Russia’s strikes, specifically against our energy sector, are unfortunately having severe consequences. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αλβανία: Σκηνές χάους στις διαδηλώσεις εναντίον του Ράμα - Πολιορκείται για 5η ημέρα το υπουργείο Παιδείας - Δείτε βίντεο Αίγυπτος: Την αποχώρησή του από την Προεδρία το 2030 ανακοίνωσε ο αλ Σίσι – «Δεν θα αναθεωρηθεί το Σύνταγμα» Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι σε βάρος διανομέα φαγητού - Εξαφανίστηκε ο δράστης Γιώργος Μαζωνάκης: Αύριο το μνημόσυνο του τραγουδιστή - Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι μαρτυρικές καταθέσεις It is important that our European partners have already prepared new support packages for Ukraine. I am grateful to them for this. And it is important that everyone in America also sees what is really happening. At a time when the Russians have carried out such a massive attack on our energy sector, a decision was unfortunately made in America to completely disregard the Lindsey Graham Act, which was supposed to impose truly effective pressure on Russia to bring this war to an end. This Act could have helped enormously – and still can! But it needs to actually work, and every voice in support of it matters. Russia is trying to cause a blackout in Ukraine – right before winter. Russia is trying to leave millions of our people without electricity and heating. Pressure is needed to stop this. A U.S. sanctions blackout, easing pressure on the aggressor, financial rewards for Putin – all of this only encourages him to keep attacking. We must not give up ground. We must keep trying to end the war. To end it, not give Putin every reason to continue it indefinitely. I thank everyone who is truly fighting for peace and helping Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε εκατέρωθεν επιθέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 19 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν. Σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στο Telegram, το θύμα ήταν οδηγός ασθενοφόρου, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνεται και ένα παιδί.

Την ίδια ώρα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον ουκρανικών υποδομών, μεταξύ άλλων κατά του μεγαλύτερου χαλυβουργείου της χώρας, στην πόλη Κρίβι Ριχ.

Το εργοστάσιο ανήκει στον όμιλο χαλυβουργίας ArcelorMittal, ο οποίος ανέστειλε τη λειτουργία της μονάδας τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σειρά πληγμάτων με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το εργοστάσιο προμηθεύει με προϊόντα χάλυβα το ουκρανικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα. Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης υποσταθμό ηλεκτροδότησης στην πόλη Ζίτομιρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, καθώς και ένα ακόμη χαλυβουργείο στη Ζαπορίζια, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πλήγμα δέχθηκε και πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του υπουργείου, μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες προς το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.