Νίκος Παππάς: Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι εδώ και όρθιος – Να προχωρήσουμε με σαφήνεια και ηρεμία

«Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι εργάστηκαν γι’ αυτό. Κάποιοι περίμεναν να διαλυθούμε. Κάποιοι εξακολουθούν να περιμένουν, να εργάζονται και να προσδοκούν να σβήσουν τα φώτα. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι όρθιος. Με πρόγραμμα. Με προτάσεις. Με παρεμβάσεις. Με ανθρώπους που αγωνίζονται». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής στην συνεδρίαση της ΚΕ του κόμματος.

«Έχουμε επανέλθει για να ξανακάνουμε την Αριστερά πρωταγωνίστρια δύναμη. Για να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη σταθερά, δυνατά και αριστερά», τόνισε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας ότι «κάθε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ θα λαμβάνει τεκμηριωμένη απάντηση. Κάθε μεθόδευση αποδυνάμωσής του θα καταγγέλλεται δημόσια. Και όσοι κάνουν τέτοιες επιλογές να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος».

Πρόταση για συνέδριο τον Ιανουάριο

«Έγινε συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία, όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η εισήγηση και κατατέθηκε και πρόταση για τη διεξαγωγή συνεδρίου του κόμματος τον Γενάρη που μας έρχεται. Καταθέτω ενώπιον όλων σας τη διαδικαστική πρόταση, μετά το πέρας των εισηγήσεων, να ληφθεί απόφαση εάν θα προχωρήσουμε σε συνέδριο τον Γενάρη», ανέφερε ο κ. Παππάς.

«Μετά τις ευρωεκλογές του 2024 προτείναμε τη συγκρότηση ενός ισχυρού προοδευτικού ψηφοδελτίου με κοινό πρόγραμμα και μάλιστα με μια διαδικασία συμμετοχικής εκλογής του επικεφαλής και της διάταξης δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε την πρότασή μας. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσει στην ίδρυση δικού του κόμματος και να αρνηθεί de facto αυτή την πρόταση. Είναι η δική του πολιτική επιλογή» είπε ο κ. Παππάς και αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε: «Άκουσα εχθές τον Αλέξη να δηλώνει ότι σέβεται τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Είναι μια μετακίνηση από την επιθετική δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Την καταγράφω».

«Αυτή η μετακίνηση, όμως, θα ήθελα να πω, είναι δραματικά μικρότερη από άλλες προγραμματικές μετακινήσεις. Στη 13η σύνταξη, που τη θεσπίσαμε ως κυβέρνηση, αυτή τη φορά απουσιάζει από το πρόγραμμα. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου τώρα έχουμε αποδοχή της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων […] Στον δημοσιονομικό χώρο, όπου είχαμε προσαρμογή των προτάσεων σε όσα έλεγε η κυβέρνηση», υπογράμμισε ο γραμματέας της ΚΕ.

«Η πρόσκλησή μας προς τη Νέα Αριστερά παραμένει ανοιχτή. Σεβόμαστε τις συλλογικές της αποφάσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εκκρεμούν και στο συνέδριό τους. Αξιολογούμε ως πάρα πολύ θετική παρέμβαση την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά και της κίνησης ΠΡΑΤΤΩ και θα θέλαμε να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε τις επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Θα την επιδιώξουμε την ευρύτερη προγραμματική και κοινωνική συμμαχία», συμπλήρωσε.

Αιχμές για ανεξάρτητους βουλευτές – «Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες»

«Σεβασμός στον ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται και από το πώς κάποιος συμπεριφέρεται σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι κρατούν εδώ και τρεις ή περισσότερους μήνες την κοινοβουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Στερούν από το κόμμα μας τη δύναμη των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Οι αποχωρήσαντες, για να έχουμε καθαρές κουβέντες, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες», ανέφερε ο Νίκος Παππάς.

«Το κόμμα μας χρειάζεται σαφήνεια και ηρεμία. Να μη θολώνουμε την πολιτική μας γραμμή, να μην έχουμε πισωγυρίσματα στον επίπονο αγώνα για ανάκαμψη, διότι έχουμε αποφάσεις, στόχους, πρόγραμμα και έχουμε και συλλογική ηγεσία», υπογράμμισε ο κ. Παππάς.

«Ο κόσμος μας έχει πληγωθεί πάρα πολλές φορές. Δεν δικαιούμαστε να τον πληγώσουμε άλλη μία. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνουμε. Ο ένας είναι να εξαφανίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε άλλες πολιτικές κατασκευές. Ο άλλος είναι να επιστρέψουμε σε μια εσωκομματική σύγκρουση και την αμφισβήτηση της ηγετικής μας πορείας. Τόσο εγώ, όσο πιστεύω και κανένας από εμάς, δεν είναι διατεθειμένος να υπηρετήσει καμία από αυτές τις δύο επιλογές», συνέχισε.

«Ζήτησα την εμπιστοσύνη σας τη 18η Ιουλίου για να ενισχυθεί η σύγχρονη Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε δώσει όλοι μας τα πάντα για να σταθεί ξανά στα πόδια του αυτό το κόμμα και κάθε μέρα που περνάει πιστεύω ακόμα πιο βαθιά στην ιστορική ανάγκη της ξεχωριστής παρουσίας και παρέμβασής του…. Να βγούμε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή με καθαρή πολιτική γραμμή, με ενότητα και σχέδιο δράσης. Η πολιτική μας ταυτότητα δεν χαρίζεται, ο αγώνας μας δεν χαρίζεται, το μέλλον της Αριστεράς δεν χαρίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ και θα δώσουμε τον αγώνα για να είναι ξανά ισχυρός στη ζωή της Ελλάδας» κατέληξε ο κ. Παππάς.