Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές – Πώς θα κινηθούν τα καύσιμα στην ελληνική αγορά την ερχόμενη εβδομάδα

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο την εβδομάδα που πέρασε. Το πετρέλαιο επέστρεψε στα επίπεδα των 110 δολ. το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία αύξηση 4,9%, ενώ το φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά 7,5%.

Οι βασικοί παράγοντες- τροφοδότες της ανόδου είναι η κλιμάκωση των πιέσεων από τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η άνοδος συνδέεται με τις εξελίξεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Στη Μέση Ανατολή, η μειωμένη προσφορά πετρελαίου και το αυξημένο κόστος μεταφοράς του προς τις διεθνείς αγορές ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία, η απουσία ουσιαστικής διπλωματικής προόδου και οι επιθέσεις σε διυλιστήρια επηρεάζουν επίσης την προσφορά πετρελαίου.

Ανοδική πορεία ακολούθησε και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς που παρουσιάστηκαν. Η εξέλιξη των τιμών των δύο βασικών ενεργειακών προϊόντων δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στο κόστος των καυσίμων και στον πληθωρισμό.

Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα

Διαφορετικές τάσεις ανά καύσιμο δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τις τιμές χονδρικής στην εγχώρια αγορά.

Η τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,56 ευρώ από 1,61 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση, φτάνοντας στο 1,53 ευρώ από 1,49 ευρώ. Στην τιμή του ντίζελ συνυπολογίζονται και οι επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε τη διάθεσή του με τιμή 1,13 ευρώ ανά λίτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος.

Τι αναμένεται την επόμενη εβδομάδα

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και εφόσον δεν υπάρξει νέα σημαντική επιδείνωση στις διεθνείς αγορές, οι εκτιμήσεις για την εγχώρια αγορά καυσίμων, σύμφωνα με την ERT, είναι συγκρατημένα θετικές ως προς την πορεία της βενζίνης.

Ειδικότερα, η τιμή της αμόλυβδης εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί ελαφρώς πτωτικά τις επόμενες ημέρες, σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Αντίθετα, δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές στις τιμές του ντίζελ κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης.

Ωστόσο, η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και από το κατά πόσο θα συνεχιστούν οι διαταραχές στην προσφορά και στις μεταφορές πετρελαίου.