Μαρινάκης για αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ: Παρουσιάζονταν ως προοδευτικό μέτωπο, ενώ πολιτικά φαίνεται ότι είναι ένα πολεμικό μέτωπο

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Στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «όλοι αυτοί παρουσιάζονταν κατά καιρούς ως ένα προοδευτικό μέτωπο, ενώ πολιτικά φαίνεται ότι είναι ένα πολεμικό μέτωπο. Μιλώ με με πολιτικούς όρους, να μην παρεξηγηθώ», σχολίασε.

«Εμείς έχουμε ένα και μοναδικό στόχο πολιτικά, λόγω και της κατάστασης στην αντιπολίτευση, που είναι η αυτοδυναμία. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η αυτοδυναμία. Φανταστείτε να πρέπει να ληφθεί μία κρίσιμη απόφαση για παράδειγμα στην οικονομία και να μην μπορείς να συνεννοηθείς», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες περιόδους του κόμματος, κάνοντας ειδική αναφορά στη Φώφη Γεννηματά και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει υιοθετήσει διαφορετική πολιτική στάση, κατηγορώντας το ότι εργαλειοποίησε πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα και ότι δεν έχει αποκλείσει όλες τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επέκρινε ακόμη τις οικονομικές προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύονται από αξιόπιστη κοστολόγηση.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και στις προτάσεις για 120 δόσεις, ισχυριζόμενος ότι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη όσους πολίτες ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, επικαλέστηκε την ένταξη περίπου 70.000 πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 20 δισ. ευρώ.

Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά: «Όταν και αν γίνει, θα μιλήσουμε»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί επί υποθετικών σεναρίων.

«Καθίστε πρώτα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Όταν το κάνει αυτό το κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα μιλήσουμε γι’ αυτό το κόμμα. Όταν γίνει και αν γίνει το κόμμα αυτό», περιορίστηκε να δηλώσει.

Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και αναφορές για φερόμενες απειλές προς τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαψεύσει οποιοδήποτε περιστατικό απειλής κατά του υπουργού.

«Απαντήσαμε καθαρά ότι ούτε υπήρξε θέμα απειλής, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ποιος θα είναι ο πρέσβης μιας χώρας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ίδιας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω δημοσιεύματα ή φήμες σχετικά με το πρόσωπο της Αμερικανίδας διπλωμάτη, επισημαίνοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να τοποθετείται για ζητήματα που αφορούν στις εσωτερικές αποφάσεις άλλων κρατών.

Απέρριψε, επιπλέον, τη σύνδεση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων με μεγάλα ενεργειακά έργα και επενδύσεις.

«Η Exxon Mobil, η Chevron, ο Κάθετος Διάδρομος… Είναι έργα τα οποία ανεβάζουν επίπεδο τη χώρα, όχι μόνο ενεργειακά», ανέφερε.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Καμία αρμοδιότητα δεν έχει εκχωρηθεί στους Γάλλους»

Για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει εκχωρηθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα στη γαλλική πλευρά.

Όπως εξήγησε, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς το πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί για τις σχετικές εργασίες είναι γαλλικό.

«Καμία αρμοδιότητα δεν έχουμε εκχωρήσει», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι δεν απαιτείται άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε άλλη χώρα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών.

«Άδεια μόνο από τις ελληνικές Αρχές, καμία άδεια από πουθενά αλλού, και θα προχωρήσει το έργο με βάση τα όσα προβλέπει το Διεθνές δίκαιο σε κάθε τέτοια περίπτωση», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το έργο προχωρά βάσει του προβλεπόμενου προγραμματισμού.